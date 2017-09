L’exemption à la clé ?

Agnès Buzyn a pourtant tenté un pas dans la direction des familles, en réfléchissant à la possibilité d’une clause d’exemption. En l’état actuel, la loi impose une lourde amende et de la prison aux récalcitrants. L’idée de la ministre est d’offrir une porte de sortie moins sévère aux parents qui refusent catégoriquement de vacciner leur enfant. Tout en leur empêchant l’accès au système scolaire.

Mettre en application cette main tendue s’avère plus compliqué que prévu. Contacté par Pourquoidocteur, le cabinet d’Agnès Buzyn explique que le travail est toujours en cours et devrait aboutir « au cours des prochaines semaines ». La clause d’exemption pour des motifs non médicaux soulève deux problèmes.







Sur le plan juridique, explique le cabinet de la ministre, faire coexister l’obligation vaccinale et un régime d’exception semble difficilement compatible. Sur le plan politique, une telle décision peut aussi paraître contre-intuitive.

« Dans la mesure où l’extension des obligations vaccinales est fondée sur un impératif de santé publique, il peut paraître paradoxal (voire incohérent) d’autoriser des personnes à invoquer une telle clause », confirmait récemment Clémentine Lequillerier, maître de conférences à Paris Descartes et spécialiste du droit de la santé.





Pas de surveillance renforcée

Passée cette zone de remous, le calme retombe. Malgré les craintes sur les effets secondaires des vaccins, les autorités sanitaires n’ont pas prévu de dispositif spécifique. Les manifestations les plus fréquentes sont bénignes, et les symptômes sévères très rares. Le système de pharmacovigilance fonctionnant bien, il semble inutile de le renforcer.

Le cabinet d’Agnès Buzyn est d’autant moins inquiet que, selon ses mots, « les quatre cinquièmes des enfants ont déjà reçu les 11 vaccins qui seront obligatoires ». Les laboratoires doivent eux aussi montrer patte blanche. Avant la mise sur le marché de leurs produits, ils s’engagent à réaliser des études d’association.

L’objectif : déterminer si l’injection simultanée ou proche dans le temps de plusieurs souches a un effet ou non. Ce qui n’est pas le cas avec les formules actuellement disponibles.

Autre élément rassurant : les vaccins sont loin de « surcharger » le système immunitaire comme cela a pu être suggéré. « Selon les modélisations, un nourrisson pourrait répondre à quelque 10 000 antigènes administrés en même temps, rappelle Santé publique France. En d’autres termes, si l’on administrait onze vaccins à la fois, on ne mobiliserait que 0,1% de son système immunitaire. »

(1) Aux trois vaccins déjà obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite) s’ajouteront 8 souches déjà recommandées : coqueluche, rougeole, oreilllons, rubéole, hépatite B, haemophilus influenza de type B, pneumocoque, méningocoque de groupe C.