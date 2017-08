Annonce de la ministre de la Santé

Onze vaccins obligatoires à partir du 1er janvier 2018

Vaccination, tabac, tiers payant généralisé... La ministre de la santé a fixé un calendrier pour tous ces dossiers.

L’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour 11 valences est fixée au 1er janvier 2018, a annoncé la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, invitée ce jeudi matin sur CNews.

A partir de cette date, 8 souches de plus devront être administrées aux enfants entre 0 et 2 ans. Il s’agit de la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, Haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque et le méningocoque de groupe C. Ils s’ajouteront aux trois déjà obligatoires (diphtérie, tétanos, polio).

« Je veux rappeler aux Français que ces vaccins figurent déjà dans le carnet de santé des enfants. Et il faut savoir qu’aujourd’hui, 4 enfants sur 5 ont ces vaccins. Donc en fait, les Français le font déjà », a-t-elle expliquée.



Vaccination : convaincre les 15 % de récalcitrants

L’obligation vaccinale vise surtout les 10 à 15 % d’enfants non vaccinés. « Nous laisserons évidemment le temps aux familles de se mettre en ordre de marche. Il est hors de question de pousser les gens à se vacciner dans l’urgence mais l’idée est que les 15 % d’enfants non vaccinés qui mettent en danger les autres et qui favorisent la résurgence d’épidémies pour lesquelles il y a des morts se mettent en ordre de marche », a-t-elle indiqué.

A noter que des ruptures de stock subsistent, notamment pour le DT Polio. La disponibilité de ces vaccins est un corollaire indispensable à la mise en place de cette mesure.

Les parents récalcitrants encourent en théorie jusqu'à six mois de prison et 3 750 € d'amende. Mais la ministre a précisé cet été qu’elle envisageait l’instauration d’une clause d'exemption pour les parents farouchement opposés à la vaccination. « Mon objectif n’est pas de sanctionner. L’objectif de cette obligation est de rendre la confiance aux Français. Si je prends cette décision, c’est parce que la grande majorité des enfants sont vaccinés sans aucun effet secondaire », a-t-elle répété face à Jean-Pierre Elkabbach.