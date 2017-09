Des hommes et des chiens

Les chiens dans la chambre ne perturbent pas le sommeil

Dormir dans la même chambre que son chien ne nuit pas à la qualité du sommeil. Au contraire, cela pourrait même l’améliorer, selon une étude.

Bien des propriétaires de chiens ont envisagé un jour de dormir dans la même chambre que leur petite bête à poils. Mais souvent, ces mêmes propriétaires s’y sont refusés, craignant pour la qualité de leur sommeil. A tort ! Selon une étude publiée dans la revue Mayo Clinic Proceedings, la présence d’un chien dans la chambre à coucher n’est peut-être pas la meilleure idée en termes d’éducation canine, mais cela ne nuit en rien à la qualité du sommeil. Au contraire.

« Nous avons découvert qu’en réalité, de très nombreuses personnes trouvent un certain confort et un sentiment de sécurité à dormir avec leurs animaux de compagnie », expliquent les auteurs, du Centre pour la Médecine du Sommeil, à la Mayo Clinic (Arizona).





Ce caniche qui rassure

Pour évaluer l’impact de la présence d’un chien dans la chambre à coucher sur les nuits du maître, les auteurs ont analysé la qualité de sommeil de 40 adultes en bonne santé, sans trouble du sommeil, qui ont l’habitude de dormir avec leur animal depuis au moins cinq mois. Pendant sept jours, les participants ainsi que leur chien étaient équipés de capteurs pour évaluer leur activité nocturne.

Les chercheurs ont découvert que non seulement la présence d’un chien ne perturbait pas le sommeil du propriétaire, mais en plus, elle pouvait l’améliorer – et cela fonctionnait aussi bien pour un petit caniche qu’un grand dogue allemand, lesquels, malgré les apparences, peuvent tous deux apporter un sentiment de confort et de sécurité.





A chacun sa couche

Avec une réserve toutefois : il ne faut pas laisser le chien ramper sous ses couettes, mais garder son lit pour soi. La présence d’un chien ne nuit pas au sommeil, uniquement si son panier est placé dans la chambre, mais l’animal ne doit pas dormir dans le lit de son maître. Selon l’étude, les personnes qui dormaient dans le même lit que leur chien avaient tendance à avoir une qualité de sommeil dégradée.

Les auteurs soulignent que le rapport entre le chien et l’humain a évolué avec le temps. Aujourd’hui, de nombreux maîtres souffrent de ne pas pouvoir passer plus de temps avec leur boule de poils, notamment pendant la journée. Le fait de dormir avec son animal permet de pallier cette absence et apporte un sentiment sécurisant pendant la nuit. Pourquoi s’en priver ?