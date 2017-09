Un essoufflement progressif

« Ces résultats penchent en faveur d’un usage de la cigarette électronique – surtout s’il est régulier – en tant qu’outil d’aide à l’arrêt du tabac », conclut David Levy. De fait, en juin dernier, le chercheur a déjà constaté que les vapoteurs avaient plus de chance de se sevrer par rapport à ceux qui n’utilisaient pas d’e-cigarette. Ses conclusions s’appuyaient sur le même sondage.

En France, Santé publique France a émis des conclusions plus mitigées. L’agence sanitaire a comparé l’évolution de « vapo-fumeurs » et de fumeurs exclusifs. Elle a conclu que l’usage régulier de la cigarette électronique est associé à une moindre consommation et à plus de tentatives d’arrêt. Sans trancher définitivement quant à son efficacité dans l’aide à l’arrêt du tabac.

Ces résultats ont de quoi enthousiasmer. Mais dans les faits, le dispositif connaît une perte de vitesse, l’effet de mode s’estompant. Chez les jeunes, notamment, la vape n’a plus autant la cote qu’avant, comme le montrait récemment une étude de Santé publique France. Le même phénomène s’observe dans les autres pays.