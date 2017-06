Rapport CDC-FDA

Cigarette électronique : net déclin chez les jeunes américains

Aux Etats-Unis, la consommation de tabac et de e-cigarette décline, notamment chez les jeunes, selon un rapport des CDC et de la FDA.

L’effet de mode serait-il en train de s’estomper ? Aux Etats-Unis, la cigarette et la vapoteuse semblent perdre en popularité. Selon un rapport des autorités sanitaires, la consommation de ces deux produits a nettement diminué en 2016, notamment chez les collégiens et lycéens.

La baisse a atteint 17 % l'année dernière par rapport à 2015, tous produits confondus (les Etats-Unis classent la e-cigarette parmi les produits du tabac). Elle rompt avec quatre années consécutives d'envolée de la consommation, notamment du vapotage, précise l'étude des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et de l'Agence des produits alimentaires et des médicaments (FDA).





800 000 jeunes vapoteurs de moins

De fait, l'utilisation de e-cigarettes a explosé ces dernières années, augmentant de 900 % parmi les lycéens entre 2011 et 2015, selon un rapport du Médecin en chef des Etats-Unis de 2016.

Aujourd'hui, une part importante de cette baisse est attribuable à la chute de la consommation de e-cigarettes parmi les jeunes. Dans les collèges et lycées américains, 2,2 millions de personnes vapotaient en 2016 contre trois millions en 2015, précise le rapport. Malgré ce déclin, il y avait encore 3,9 millions de ces jeunes qui fumaient des cigarettes ou vapotaient l'an dernier contre 4,7 millions l'année précédente.





Cigarette, 2e produit des jeunes

Près de la moitié des jeunes consommateurs de tabac, soit 1,8 million d'Américains, ont indiqué utiliser de multiples produits du tabac, selon l'étude. Parmi les lycéens, après le vapotage, la cigarette était en 2016 le produit le plus populaire, utilisée par 8 % d'entre eux, suivie par le cigare (7,7 %), le tabac à chiquer (5,8 %), le narguilé (4,8 %), la pipe (1,4 %) et les bidis (0,5 %).

Bien que ces derniers chiffres soient encourageants, « il faut poursuivre les efforts pour s'assurer que le recul de la consommation de tous les produits du tabac persiste durablement chez les jeunes », a commenté le directeur de la FDA, Scott Gottlieb, patron de la FDA.