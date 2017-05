Accompagner l’arrêt du tabac

Mais le vapotage doit être efficace, ou il sera abandonné. Pour preuve, la part d’anciens fumeurs parmi les adeptes de la vape a progressé en deux ans. Elle est passée de 23 % à 41 %. A l’inverse, et de manière proportionnelle, les Français qui alternent entre cigarettes classiques et électroniques se font plus rares. Ils ne sont plus que 59 % en 2016, contre 76 % en 2014.

« Si l’e-cigarette apparaît comme une aide à l’arrêt du tabac pour une partie des fumeurs, elle semble donc progressivement abandonnée par ceux qui n’arrivent pas à arrêter de fumer et qui reviennent à une consommation exclusive de cigarettes », analysent les experts de Santé Publique France.







Une constante demeure : ceux qui n’ont jamais fumé se tournent très rarement vers la cigarette électronique. Preuve que le dispositif s’adresse bien à une population déjà accoutumée aux produits du tabac.