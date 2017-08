Jimmy Walker

Maladie de Lyme : un golfeur raconte son combat

Un célèbre golfeur, Jimmy Walker, a été diagnostiqué de la maladie de Lyme en avril dernier. L’affection l’avait mis à genoux pendant plusieurs mois.

Avril Lavigne, Ben Stiller, Bella Hadid… De plus en plus de célébrités confient avoir été touchées par la maladie de Lyme, et parfois en souffrir encore. C’est au tour d’un golfeur, Jimmy Walker, de raconter le calvaire qu’il a vécu l’hiver dernier.

« J’avais l’impression d’avoir la grippe une semaine sur deux, avait-il expliqué en juin dernier. Une vraie grippe, qui me laissait complètement vidé. Je n’arrivais pas à comprendre ce qu’il m’arrivait, a-t-il ainsi expliqué en juin. J’ai perdu mon "MoJo". On devient rapidement irritable parce qu’on se sent mal »

Errance thérapeutique

Perte d’énergie, irritabilité : ces symptômes ont continué pendant des mois sans explication apparente, malgré les nombreux examens médicaux réalisés. Comme quoi, même les sportifs de haut niveau, qui ont pourtant accès à une surveillance médicale constante et personnalisée, peuvent aussi faire l’expérience de l’errance thérapeutique, fréquente dans la maladie de Lyme.

C’est finalement son psychologue sportif, Julie Elron, qui a eu l’idée de vérifier. Elle l’a encouragé à réaliser des tests, qui ont permis d’établir le diagnostic. Il a dû attendre le mois d’avril, en plein Masters, pour être enfin fixé. Le golfeur professionnel aurait été mordu par une tique au cours d’une partie de chasse au Texas, en novembre 2016.