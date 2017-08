IAS 2017

VIH : la baisse des financements menace le succès de la lutte

Sans efforts coordonnés pour maintenir les financements internationaux, une reprise de l’épidémie serait à craindre.

L’année 2017 pourrait bien marquer une date charnière dans la lutte contre l’épidémie de VIH/sida. Sa fin, prévue pour 2030, est à portée de main. A tel point que les responsables parlent d’un point de bascule. Sans pour autant céder à l’autosatisfaction.

Car la bataille n’est pas encore gagnée. Activistes et associations l’ont répété à l’envi, lors du congrès annuel de l’International AIDS Society, qui se tenait au Palais des congrès de Paris du 23 au 26 juillet. Comme pour toute période d’équilibre, le cours de la pandémie peut encore basculer d’un côté comme de l’autre.

Dans cette âpre lutte, les financements alloués à la coordination internationale jouent un rôle majeur. Et déterminant pour la suite. Pourtant, les principaux pays donateurs font preuve de frilosité depuis quelques années, menaçant le succès de la bataille contre le VIH.





26 milliards de dollars nécessaires

Voilà deux ans que les financements internationaux sont en baisse, pour atteindre 8,1 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros). « Ils sont à leur niveau le plus bas depuis 2010 », déplore Linda-Gail Bekker, présidente de l’IAS. De fait, cette somme est largement insuffisante pour atteindre l’objectif de l’Onusida : mettre fin à l’épidémie en 2030, par un dépistage et une prise en charge systématique.

Seulement voilà, les investissements accordés aux programmes de lutte contre le VIH reculent, surtout dans les régions qui en ont le plus besoin. Selon le dernier rapport de l’Onusida, 19 milliards de dollars étaient alloués aux pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le calcul du programme de l’ONU est simple : 26 milliards de dollars sont nécessaires d’ici 2020. 7 milliards manquent. Ce qui menace directement l’atteint des objectifs.







Source : Onusida





L’Europe recule

Le paradoxe est réel. Alors même que le monde est en passe de remporter la bataille, les principaux acteurs se retirent – ou y réfléchissent. « En 2016, les Etats-Unis étaient le principal contributeur gouvernemental, aux côtés du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas et de l’Allemagne », souligne Gregorio Millett, Vice-président et directeur des politiques publiques à l’amfAR (American Foundation for AIDS Research).

Mais les bailleurs européens ont réduit leurs dotations. La France, notamment, a fait l’impasse sur 55 millions d’euros promis au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour le cycle 2014-2016. Elle en avait promis 80 millions. « Le fait que ces pays diminuent leur apport est scandaleux, surtout que nous savons que cet argent réduira les coûts à long terme », peste Matthew Kavanagh, conseiller politique chez HealthGAP.

Outre le relâchement dû au succès des programmes, des questions purement financières sont à l’œuvre. « Beaucoup de questions se posent autour des taux de change, ce qui réduit les contributions disponibles », explique à Pourquoidocteur Morgane Ahmar, chargée de plaidoyer à l’ALCS (Maroc) et Coalition PLUS. En effet, la fluctuation des monnaies peut amputer les budgets de sommes non négligeables.





Ecoutez... Morgane Ahmar, chargée de plaidoyer à l’ALCS : « On est face à un désengagement de pas mal de pays, notamment européens, qui donnent de moins en moins. » chargée de plaidoyer à l’ALCS : « On est face à un désengagement de pas mal de pays, notamment européens, qui donnent de moins en moins. »

L’hésitation américaine

Plus inquiétant, le plus gros donateur se met lui aussi à renâcler. Dans sa proposition de budget pour l’année 2018, le président américain Donald Trump a suggéré une coupe drastique dans le financement de la lutte contre le VIH. Les contributions aux fonds bilatéraux seraient amputées de 18 %, celles au Fonds mondial de 16 %. Pire : l’action du programme d’urgence PEPFAR se limitera à 12 pays.

« A lui seul, le PEPFAR ouvre l’accès au traitement à 11,5 millions de personnes, dont 1 million d’enfants », chiffre Gregorio Millett. Le Fonds mondial a, quant à lui, permis la prise en charge de 10 millions de personnes. Si le Congrès a rejeté cette ébauche de budget, il y a fort à parier que le président reviendra à la charge.

Face à ce désengagement international, les Etats à revenu faible ou intermédiaire n’ont guère le choix. « De plus en plus de pays devront assurer les financements sans aide extérieure, augure Solange Baptiste, Directrice exécutive de l’International Treatment Preparedness Coalition (ITPC). La plupart des pays ne connaissent pas le coût réel des programmes de lutte contre le VIH. »