Coupes budgétaires

Donald Trump veut amputer la recherche médicale

L'administration de Donald Trump veut retirer des milliards de dollars de subventions à la recherche médicale américaine. Les scientifiques s'en inquiètent.

En trois mois d’exercice, le président des Etats-Unis semble avoir développé un rare don : celui de susciter l’indignation à chaque décision majeure. La dernière en date lui attire une fois de plus les foudres du milieu scientifique et médical. L’administration de Donald Trump a proposé de réduire de 1,23 milliard de dollars les sommes accordées aux Instituts nationaux pour la Santé (NIH), dans le cadre du budget de fonctionnement de l’Etat fédéral.

Le gouvernement a jusqu’au 28 avril pour faire voter l’enveloppe qui lui permettra de tourner jusqu’au mois d’octobre. Si cette première mouture est adoptée, les conséquences risquent d’être terribles pour la recherche médicale mondiale. Sans compter que, outre la réduction immédiate, l’administration veut amoindrir de 5,8 milliards de dollars le budget des NIH en 2018. Cela représenterait une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente.





Un financement essentiel

Fait alarmant, le gros des coupes vise les subventions accordées aux différentes équipes de recherche biomédicale dans le pays. L’explication apportée par Tom Price, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a du mal à convaincre. « Environ 30 % des subventions qui sont allouées sont utilisées pour des dépenses indirectes, ce qui signifie que l’argent est utilisé à des fins différentes que les recherches prévues », avance-t-il. Affirmation difficile à vérifier. Les conséquences, elles, sont facilement chiffrables.

80 % du budget des NIH est consacré aux subventions. Celles-ci sont accordées à environ 300 000 équipes réparties sur le territoire américain. Parmi elles, la prestigieuse université Johns-Hopkins de Baltimore, mais aussi l’université d’Augusta, Géorgie. Eric Belin de Chantemèle y travaille. Ce chercheur français expatrié aux Etats-Unis tente de se montrer optimiste, et veut croire en l’influence des membres du Congrès.





Le lent recul des subventions

Si le budget est adopté en l’état, poursuit-il, « toutes les universités des Etats-Unis auront de grosses coupes de financement et ne pourront quasiment plus faire de recherche. Cela sonnerait la fin de la recherche universitaire aux USA. » L’espoir est tout de même permis : le congrès – composé de la Chambre des représentants et du Sénat – doit encore valider cette proposition de budget. Sans quoi, nous assisterons à un shutdown, comme celui survenu sous l’ère Obama.

La bataille risque d’être rude, car le budget de la recherche est déjà soumis à une cure d’amaigrissement depuis plusieurs années.

« Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, il y a 10 ans, les laboratoires avaient 2 à 3 chercheurs post-doctorat. Maintenant, on fonctionne avec un technicien, un étudiant en thèse et un post-doc, illustre Eric Belin de Chantemèle. Cela a énormément affecté notre activité quotidienne. » De fait, selon des chiffres cités par Vox, 30 % des demandes de financement étaient approuvées par le NIH en 2000. Aujourd’hui, environ 17 % de ces dossiers sont acceptés.