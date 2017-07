Les enfants très exposés

La contamination au plomb est particulièrement dangereuse. Dès 2015, plusieurs habitants de Flint se sont plaints de vomissements et de perte de cheveux. Mais c’est chez les enfants qu’elle a le plus de conséquences néfastes. Elle induit des retards de développement, physique et mental, des troubles de l’attention, de la reproduction, mais aussi des atteintes au niveau des reins, du système digestif, des faiblesses musculaires, une perte auditive ou encore de l’hypertension.

Le Dr Mona Hanna-Attisha, pédiatre à l’hôpital public de Flint, avait organisé une conférence en septembre 2016. Elle a comparé le taux de plomb chez ses patients, avant et après le changement d’approvisionnement en eau. Résultat : le nombre d’enfants intoxiqués a doublé, voire triplé dans certains quartiers. Au même moment, des chercheurs de Virginia Tech ont montré que l’eau contenait un taux de plomb 900 fois plus élevé que le seuil admis.





Économies de bout de chandelle

Le remplacement de l’eau traitée, en provenance de la ville de Détroit, par l’eau directement pompée dans la rivière locale, avait été décidé par le Gouverneur du Michigan, pour redresser les finances de la ville de Flint, alors dans le rouge.

Face à l’évidente contamination par cette eau jaunâtre et toxique, les habitants avaient réagi. Le gouverneur avait finalement présenté ses excuses en janvier 2016 d’avoir pris cette décision, et déclaré l’urgence sanitaire, sous la pression de Barack Obama.

Ironie de la situation : la décision initiale, prise pour des raisons économiques, va coûter cher en matière de santé publique, mais pas seulement. Le remplacement des infrastructures pourrait revenir à 1,5 milliards de dollars…