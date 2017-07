Cœur et cerveau

QI : conduire plus de 2 heures par jour réduirait l’intelligence

Les personnes qui conduisent plus de deux heures par jour montrent plus de signes précoces de déclin cognitif.

La conduite est-elle aussi abrutissante que la télévision ? Passer plus de trois heures devant son écran serait néfaste pour le cerveau, et limiterait les capacités cognitives. Et bien il en serait de même pour la conduite, d’après les résultats d’une étude menée à l’université de Leicester (Royaume-Uni).

En analysant les modes de vie et le quotient intellectuel de plus de 500 000 Britanniques âgés de 37 à 73 ans, les chercheurs ont remarqué une baisse sensible des capacités cognitives chez les 93 000 participants à l’étude qui conduisaient plus de deux heures par jour.





Un déclin plus rapide

Au début de l’étude, qui a duré 5 ans, leurs aptitudes intellectuelles étaient déjà inférieures au reste de la population. Et cela ne va pas en s’arrangeant : le suivi a montré que leur déclin était également plus rapide.

« Cinq années suffisent à évaluer le déclin cognitif, car il est rapide chez les personnes d’âge moyen ou avancé, a expliqué dans les colonnes du Sunday Times Kishan Bakrania, épidémiologiste à l’université de Leicester. Il est associé à des facteurs comme le tabagisme, le régime alimentaire, et donc désormais au temps quotidien de conduite ».