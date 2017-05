Facteur de risque

Dès 2013, l’Académie des Sciences avait déjà averti sur le rôle potentiellement néfaste des écrans, en déconseillant en particulier les visionnages passifs, notamment la TV. Ils incitaient aussi les parents à détourner leurs enfants des jeux vidéos avant 6 ans. « Entre 2 et 6 ans, l’enfant joue par lui-même à faire semblant, expliquait alors Olivier Houdé, psychologue du développement et l’un des rédacteurs du rapport de l’Académie. C’est ainsi, et non par le jeu vidéo, qu’il prend conscience de ce qui est pour de faux et pour de vrai. »

Les retards de développement ne sont pas les seuls risques associés aux tablettes, smartphones et autres écrans chez les enfants. Les troubles du sommeil et la sédentarité qu’ils induisent sont un terrain favorable au développement de maladies chroniques liées notamment au surpoids. Ainsi, une étude britannique a récemment conclu que des enfants de 9 à 10 ans qui passent plus de trois heures par jour devant un écran ont deux fois plus de risques de développer un diabète de type 2.

Une étude de l’Inserm inisistait également sur un risque accru d’obésité en fonction de l’exposition aux écrans à l’âge de deux ans.





3-6-9-12

Pour limiter leur impact, la règle des « 3-6-9-12 » est simple à appliquer. Avant 3 ans, pas d’écrans. Ils sont inutiles au développement. Entre 3 et 6 ans, « il est indispensable de respecter quatre conditions, expliquait à Pourquoidocteur le Dr François-Marie Caron, pédiatre à Amiens. Toujours utiliser la tablette sur des périodes courtes et jamais pendant le repas ou avant de dormir, être accompagné par un adulte ou un aîné, poursuivre l'unique objectif de jouer et utiliser des logiciels adaptés. »

Ensuite, à partir de 9 ans, les enfants peuvent les utiliser seuls, notamment Internet, sous réserve de protection parentale, toujours de manière raisonnée, et en proscrivant les réseaux sociaux jusqu’à 12 ans.

(1) Les signataires: Dr Anne Lise Ducanda et Dr Isabelle Terrasse, médecins de PMI (protection maternelle infantile) au Conseil départemental de l’Essonne ; Sabine Duflo, psychologue et thérapeute familiale en pédopsychiatrie (CMP, EPS Ville-Evrard) ; Elsa Job-Pigeard et Carole Vanhoutte, orthophonistes (Val-de-Marne) cofondatrices de « Joue, pense, parle » ; Lydie Morel, orthophoniste, cofondatrice de Cogi’Act (Meurthe-et-Moselle) ; Dr Sylvie Dieu Osika, pédiatre à l’hôpital Jean Verdier de Bondy et Eric Osika, pédiatre à l’hôpital Ste Camille de Bry-sur-Marne ; Anne Lefebvre, psychologue clinicienne en pédopsychiatrie (CMP enfants et CMP adolescents, CHI 94) ; ALERTE (Association pour l’éducation à la réduction du temps écran, Dr Christian Zix, neuropédiatre, directeur médical du CAMSP de St-Avold (Moselle) ; Dr Lise Barthélémy, pédopsychiatre à Montpellier.