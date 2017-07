Selon l'OMS

Rougeole : 35 morts en Europe en un an

L’Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays concernés à prendre des mesures urgentes, notamment par des campagnes de vaccination.

« Chaque décès ou handicap causé par cette maladie pour laquelle nous disposons d’un vaccin est une tragédie inacceptable ». Zsuzsanna Jakab, la directrice régionale pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète de la recrudescence de rougeole qui sévit en Europe depuis un an.

Elle aurait en effet déjà tué au moins 35 personnes dans les 53 pays de la région Europe OMS, dont 31 rien qu’en Roumanie. « Nous sommes très inquiets du fait que, malgré la disponibilité d’un vaccin efficace et abordable, la rougeole reste l’une des premières causes de mortalité infantile dans le monde, exprime Zsuzsanna Jakab dans un communiqué paru ce mardi. Et, malheureusement, l’Europe n’est pas épargnée. »





Même chez les plus riches

Belgique, Allemagne, Pologne, Roumanie, mais aussi la Suisse, l’Ukraine, le Royaume-Uni et surtout l’Italie sont concernés. C’est d’ailleurs chez nos voisins transalpins que le dernier décès est survenu. Alors que la couverture vaccinale des enfants de moins de deux ans est en chute – elle n’est que de 85 %, alors qu’elle devrait dépasser les 95 % pour empêcher tout risque d’épidémie –, la rougeole aurait déjà touché plus de 3 300 personnes.

En France, 295 cas ont été déclarés entre le 1er janvier et le 31 mai 2017. C’est déjà trois fois plus que sur toute l’année 2016, durant laquelle seulement 93 personnes avaient été touchées.

« J’exhorte tous les pays où la rougeole est endémique à prendre des mesures urgentes pour stopper sa transmission dans leurs frontières, et tous les pays qui y sont parvenus à rester sur leurs gardes et assurer une bonne couverture vaccinale. »