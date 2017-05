Allemagne

Rougeole : 2 500 euros d’amende en cas de refus de vaccination

L'Allemagne va présenter un projet de loi visant à infliger une amende aux parents qui refusent de vacciner leur enfant contre la rougeole.

Face aux épidémies croissantes de rougeole, notre voisin allemand va proposer un projet de loi qui devrait passer au parlement la semaine Principale mesure, rendre obligatoire le vaccin contre la rougeole pour les enfants.

Les responsables des jardins d’enfants devront prévenir les autorités sanitaires si les parents ne respectent pas les conseils de vaccination. Les parents récalcitrants risquent une amende de 2500 euros.« Personne ne peut être indifférent au fait que les gens continuent à mourir de rougeole. C’est pourquoi nous renforçons les règlements sur la vaccination», a annoncé le ministre de la santé allemand Hermann Groehe.

Des mesures similaires en Italie

L’Allemagne n’est pas le seul pays d'Europe à employer des mesures de prévention sanitaire aussi drastiques. La semaine dernière, l’Italie a elle aussi décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole .

Désormais, aucun enfant ne pourra être inscrit en crèche ou à l’école sans un carnet de vaccination à jour. Les parents qui n’auront pas respecté la loi quand leurs enfants auront atteint leurs six ans (âge où la scolarité devient obligatoire) s’exposeront à de lourdes amendes.

Cette nouvelle loi ne s’applique cependant pas uniquement à la rougeole, puisque le gouvernement italien a décidé d’étendre le dispositif de vaccins obligatoires au nombre de 12 (polio, tétanos, diphtérie, hépatite B, rubéole, oreillons etc.)

France : 134 cas de rougeole détectés début 2017

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 1500 cas de rougeole ont été recensés en Europe en janvier et en février 2017. C’est deux fois plus que l’année dernière pour la même période. En France, 134 cas ont été détectés de janvier à mars 2017, soit trois fois plus que de janvier à mars 2016.