Baisse de la testostérone

Grossesse : le paracétamol peut affecter la virilité de l’enfant

La prise de paracétamol pendant la grossesse pourrait inhiber le développement des comportements masculins, et réduire le désir sexuel.

La liste des médicaments autorisés pendant la grossesse n’est pas longue. Le paracétamol en fait partie, mais de plus en plus d’effets indésirables y sont associés. Lorsqu’il est pris par la mère, il pourrait en particulier réduire la fertilité chez les filles, et la production de testostérone chez les garçons.

Une nouvelle étude rajoute une couche : des chercheurs de l’université de Copenhague (Danemark) ont montré sur un modèle animal que la prise de paracétamol pendant la grossesse pouvait induire une baisse des comportements sexuels des enfants mâles, une fois l’âge adulte atteint.





Moins de neurones sexuels

Dans un article paru dans la revue Reproduction, ils expliquent que le médicament « inhibe les comportements sexuels adultes en perturbant la programmation neurocomportementale ». Ils ont notamment observé une baisse de moitié du nombre de neurones dans la zone du cerveau associée au développement des comportements sexuels.

Ce qui se traduit dans leurs attitudes. Les souris exposées in utero affichaient moins d’agressivité envers leurs congénères et marquaient peu leur territoire par l’urine. Pendant les phases de reproduction, elles effectuaient moins de pénétrations et éjaculaient peu, voire pas du tout. En résumé, en dehors de l’approche sexuelle des partenaires qui semblait normale, l’ensemble des comportements était perturbé.