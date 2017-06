Des effets plus larges

Pour autant, il est difficile de parler d’addiction au sens propre. Aucune étude n’a été menée sur le sujet, et les mécanismes répondent à une définition précise. Sur un plan plus consensuel, les professionnels de santé s’accordent à dire que l’usage de ces appareils est problématique pour les très jeunes, et notamment sur leurs fonctions cognitives.

Retards de langage, signes semblables à l’autisme ou encore troubles de la posture… L’éventail des problèmes émergents est large. Ils s'étendent au-delà du cerveau. L’obésité elle-même est favorisée par une utilisation fréquente, puisqu’elle provoque une sédentarité prolongée. Dès 2013, l’Académie des Sciences, malgré un avis plutôt favorable, a alerté sur le rôle potentiellement néfaste des écrans. Elle a donc recommandé un recours limité au visionnage passif et aux jeux vidéo, particulièrement avant 6 ans.





3-6-9-12

Pour bien faire, la règle des « 3-6-9-12 » doit être appliquée. Avant 3 ans, pas d’écran dans les mains ou devant les yeux des bambins. Avant 6 ans, limiter l’usage à des périodes courtes et jamais avant de dormir. Avant 9 ans, un recours autonome est permis, mais hors des réseaux sociaux et avec une protection parentale. Ce n’est qu’à 12 ans que Twitter, Facebook et autres médias sont permis.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a elle aussi donné son avis sur l’utilisation de ces appareils nécessitant une connexion sans fil. Elle conseille de limiter leur usage afin de réduire l’exposition aux radiofréquences.

Dans un avis récent, l’Agence évoque « un effet possible » sur le bien-être des enfants et leurs fonctions cognitives. « Les effets observés sur le bien-être pourraient toutefois davantage être liés à l’usage des téléphones mobiles plutôt qu’aux radiofréquences qu’ils émettent. » Des signaux bien négatifs qui devraient inciter à la prudence.