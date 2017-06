A, B, O

#MissingType : enlever des lettres, donner son sang

En retirant les lettres A, B et O de leurs profils sur les réseaux sociaux, les internautes sont appelés à participer à la Journée mondiale des donneurs de sang...

Faites le deuil de votre Nutella, vos chocolats Ferrero et vos chaussures Bensimon. Pendant une semaine, vous ne verrez plus que Nutell, Ferrer et Ensimn ! Ces marques feront en effet « don » de leurs A, B et O à l’Etablissement Français du Sang (EFS). En amont de la Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin, l’organisme relance sa campagne intitulée #MissingType.

Du 10 au 17 juin, une cinquantaine de marques va retirer les trois lettres correspondant aux quatre groupes sanguins de ses pages sur les réseaux sociaux. Les internautes risquent d’être déstabilisés. Mais pour la première fois, ils sont invités à participer.



22 pays participants

Une « Buzz box » est mise à disposition des volontaires sur le site de l’EFS. Elle détaille la marche à suivre pour participer à la campagne #MissingType. De la photo de profil à celle de couverture, en passant par le nom d’utilisateur, il est même possible de changer sa signature mail et remplacer les formules de politesse par un « A+ » ou autre lettre correspondant à son groupe sanguin.







Le choix de cette campagne n’est pas effectué au hasard. En intervenant sur les réseaux sociaux, l’Etablissement Français du Sang veut atteindre un public jeune. Et l’inciter à effectuer des dons dans la durée.