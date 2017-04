Établissement français du sang

"Voter est un acte citoyen, donner son sang aussi"

L'Établissement français du sang utilise la campagne présidentielle pour faire passer un message : il est important de connaître son groupe sanguin, et de donner son sang.

A,B,O ou AB ? A quel groupe sanguin appartiennent les candidats à l’élection présidentielle de 2017, s’interroge l’Etablissement français du sang (EFS). Avec cette nouvelle campagne originale, l’EFS veut faire prendre conscience aux Français que, quel que soit leur groupe le sanguin, il est important de donner son sang.

« Voter est un acte citoyen, donner son sang aussi, tel est le message de cette campagne en deux temps », explique l’EFS. Dans la presse régionale et nationale, ainsi que sur le réseaux sociaux, on pouvait voir la liste des candidats, appelés sobrement par leur prénom, et une question simple : « A quel groupe appartiennent-ils vraiment ? ».