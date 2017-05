Terrain favorable aux maladies cardiaques

Si l’analyse des chercheurs néerlandais ne suggère pas de risques différents en terme de mortalité cardiaque, ils démontrent « qu’être du groupe sanguin A,B ou AB est associé à un risque accru de 9 % d’être touchée par un incident coronaire, ainsi qu’un risque augmenté de 9 % d’évènements cardiaques, et en particulier d’infarctus du myocarde ».

Pour l’heure, les chercheurs ne savent pas expliquer pourquoi le groupe sanguin O apporte une relative protection. Ils exposent toutefois quelques pistes. D’une part, la littérature scientifique tend à montrer que les personnes n’appartenant pas au groupe O possèdent une plus grande quantité de protéines jouant un rôle dans l’agrégation des plaquettes, ce qui augmenteraient leur risque de thrombose veineuse. D’autre part, elles sont aussi plus sujettes à un excès de cholestérol, en particulier le groupe A. Enfin, ces personnes présentent en plus grande concentration une molécule pro-inflammatoire qui favorise et aggrave l’insuffisance cardiaque.

« Dans le futur, les groupes sanguins pourraient être considérés comme un élément à prendre en compte lors de l’évaluation des risques cardiovasculaires, tout comme le cholestérol, l’âge, le sexe ou la pression artérielle, a indiqué Tessa Kole, tout en reconnaissant que des travaux sont encore nécessaires avant d’en arriver là.