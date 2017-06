C’est pas moi, c’est lui

Les deux anciens de la société, qui a été liquidée fin 2011, se rejettent aujourd’hui la faute. Le responsable qualité affirme avoir appliqué les consignes de son patron qui, de son côté, nie formellement les avoir données.

« On est dans une cour de récréation », a dénoncé auprès de l’AFP Me Florence Rault, l’avocate de la famille du petit Nolan. La partie civile aimerait aussi que soit étudiée la responsabilité de l’enseigne discount Lidl.

« Au-delà du pénal, Lidl a une responsabilité morale, estime Robert Bréhon, de l’association de consommateurs UFC-Que choisir, qui s’est portée partie civile. L’enseigne aurait dû être plus intransigeante, mettre en place un système de contrôle beaucoup plus pointu. Les consommateurs ont subi plusieurs incidents depuis quelques temps, c’est un problème de santé publique qui concerne souvent principalement des enfants, plus fragiles », a-t-il ajouté.