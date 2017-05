Gardasil, Cervarix

Papillomavirus : cinq pays vaccinent déjà les hommes

La France propose le vaccin contre les papillomavirus aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Cinq pays spot allés plus loin.

La prévention des papillomavirus humains s’étend aux hommes. En France, le vaccin anti-HPV est recommandé à ceux qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH). Cette ouverture est actée dans le calendrier vaccinal 2017, paru le 25 avril. Jusqu’à l’âge de 26 ans, ils pourront bénéficier du Gardasil, l’un des deux vaccins indiqués contre certains papillomavirus.





Plus de risques

Avec cette recommandation, les autorités françaises actent les risques accrus auxquels est exposée la population HSH. Par rapport aux hétérosexuels, la probabilité de développer un cancer anal est vingt fois plus élevée. Or, nombre de cas sont associés aux souches oncogènes du papillomavirus.

Les HSH sont aussi plus touchés par les verrues génitales, les cancers ORL et du pénis. Etendre la vaccination à cette population, à haut risque, relevait donc du bon sens.

Mais en choisissant de rembourser le Gardasil chez les HSH, la France fait un choix partiel. Le Royaume-Uni a également tranché en ce sens. Ailleurs dans le monde, 5 pays ont recommandé la vaccination de l’ensemble de la population masculine. C’est le cas de l’Autriche et de la Suisse, sur le continent européen.