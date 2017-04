Plus de souches pour protéger les femmes

Les recommandations vaccinales destinées aux jeunes femmes évoluent elles aussi pour l’année 2017. Le vaccin anti-HPV est conseillé aux jeunes filles âgées de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans. Une nouvelle version du Gardasil arrive sur le marché, et s'avère plus efficace. En effet, elle contient 9 souches de papillomavirus et devrait protéger contre 90 % des cancers du col de l’utérus. Lorsque ce produit sera sur le marché – et remboursé – le ministère de la Santé préconise donc son utilisation en priorité.

Mais la vaccination ne doit pas pour autant provoquer un relâchement du côté du dépistage. Une vingtaine de HPV oncogènes ont été identifiés, et seules 9 souches sont contenues dans le vaccin. L’immunisation doit donc être envisagée comme une approche complémentaire. A partir de 25 ans, l’ensemble des femmes est invité à un dépistage par frottis cervico-utérin tous les 3 ans, y compris celles qui sont vaccinées.



La couverture vaccinale reste insuffisante en France. Seules 14 % des jeunes femmes sont protégées contre les papillomavirus humains. La faute à une polémique autour de la sécurité des vaccins disponibles. Au Royaume-Uni et au Portugal, où elle a eu moins de prise, 87 % des adolescentes ont reçu deux doses.









