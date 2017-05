Aux hôpitaux de Paris

SIDA : l'application Qiss pour sensibiliser les 15-25 ans

Alors qu'ils sont très exposés, les jeunes méconnaissent la maladie. Une situation à laquelle devrait remédier l'application Qiss.

Infections sexuellement transmissibles (IST), contraception, dépistage du VIH… Avec son application Qiss (pour « Quizz d’information en Santé Sexuelle »), l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) veut contribuer à l’éducation sexuelle des jeunes de 15 à 25 ans.

Cette application pour smartphone Android et iPhone développée par Le Laboratoire Janssen et le Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) a été recommandée par la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains.



Une méconnaissance alarmante

« Le niveau de connaissances en matière d’infection sexuellement transmissible (IST) est largement insuffisant en France, a déploré le Pr Pierre-Marie Girard, chef du service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) et responsable du CeGIDD. Encore quelques personnes pensent qu’un moustique peut transmettre le VIH ou que l’on peut attraper le SIDA en partageant un verre d’eau ou une fourchette avec quelqu’un, des informations bien entendu totalement erronées ».

De fait, les enquêtes menées par les différents instituts de sondage révèlent une grande méconnaissance de la maladie. Pire les fausses-croyances ont la vie dure malgré les campagnes de sensibilisation, notamment au moment du Sidaction. Alors que les nouvelles contaminations surviennent en grande majorité chez les plus jeunes, les principaux concernés se détournent du préservatif. Un constat dramatique alors que l’on sait qu’au moins 30 000 personnes en France ignorent leur séropositivité.