Populations à risque

Sidaction : la HAS veut renforcer le dépistage pour éradiquer l’épidémie

La Haute autorité de santé (HAS) souhaite mettre l’accent sur le dépistage des populations les plus exposées.

En France, 20 % des 150 000 personnes porteuses du VIH ignorent leur séropositivité, soit environ 30 000 personnes. Un constat qui met en lumière les limites actuelles du système de dépistage qui, d’après le Haute autorité de santé (HAS), manque encore d’efficacité pour faire baisser le nombre d’infections annuelles. Chaque année, plus de 7 000 nouvelles infections sont en effet recensées, souvent tardivement. Ce chiffre ne baisse plus.

Au regard des dernières données épidémiologiques et de recours au dépistage, la HAS souhaite donc revoir sa stratégie, pour mieux cibler les populations à risque et freiner cette dynamique. Elle propose des objectifs de dépistage visant ces populations-clés. Elle souhaite ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, pour lesquels les risques d’infection sont 200 fois supérieurs à ceux de la population hétérosexuelle, réalisent un test tous les trois mois.





Un dépistage pour chaque Français

Le délai est ramené à un dépistage par an pour les utilisateurs de drogues par injections, et les personnes originaires de zones à forte prévalence (Afrique subsaharienne et Caraïbes notamment), qui sont respectivement 20, et 30 à 70 fois plus exposés.

La HAS souhaite également renforcer la vigilance dans les régions de France où les transmissions sont les plus nombreuses. En priorité, les départements Français d’Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane), l’Ile-De-France, qui concentrent presque la moitié des des nouvelles infections, et la région PACA. Enfin, elle invite tous les Français à se faire dépister au moins une fois dans leur vie.