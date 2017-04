Charte d’engagement signée

Logo nutritionnel : 4 fabricants s’engagent à l’appliquer

Leclerc, Intermarché, Auchan et Fleury-Michon promettent d'appliquer le code couleur Nutri-Score sur leurs produits. Ils ont signé une Charte d'engagement en ce sens.

Le chantier du logo nutritionnel est en branle. Trois supermarchés et une entreprise agro-alimentaire se sont engagés à afficher le Nutri-Score sur leurs produits. Intermarché, Leclerc, Auchan et Fleury-Michon ont tous signé la charte d’engagement en ce sens. Le ministère de la Santé s’en félicite dans un communiqué, ce 27 avril. Mais la bataille n’est pas finie pour autant. L’arrêté qui fixe le cahier des charges du logo a été envoyé à la Commission européenne le 24 avril dernier. Elle dispose désormais de 3 mois pour y répondre.





3 mois d'examen

Sur le papier, les quatre fabricants s’engagent à installer le Nutri-Score sur leurs produits et à communiquer auprès de leurs clients sur l’information nutritionnelle. Nutri-Score, c’est le logo choisi à l’issue de tests en conditions réelles d’achat. A l’aide d’une échelle de couleur et de lettres, il indique la qualité nutritionnelle du produit, en prenant en compte les « bons » et les « mauvais » nutriments.







Selon le ministère de la Santé, « d’autres (fabricants) ont fait part de leur intention de s’engager prochainement ». L’intention est belle, et ils disposent encore d’un délai de réflexion confortable. Pendant trois mois, le gouvernement français devra respecter une période de statu quo, durant laquelle la Commission européenne et les Etats membres examineront le texte. Sans avis négatif de leur part, le document sera publié au Journal Officiel.