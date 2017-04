UFC-Que choisir alerte

Des allergènes présents dans les lessives

Alors que les consommateurs plébiscitent les lessives pour "peau sensible", l'UFC-Que choisir révèle qu'elles contiennent des allergènes.

Fleur exotique, fraîcheur alpine, bouquet floral… Le parfum des lessives est souvent ce qui nous aide à choisir entre les dizaines de produits différents présentés dans le rayon. Les étiquettes ont aussi leur importance. Pour un tiers des consommateurs, les formulations respectueuses de la peau, « pour peau sensible » ou « sensitive » sont des produits de choix.

Or, souligne la nouvelle enquête de l’UFC-Que choisir, les allergènes sont « impossible à éviter en se fiant aux publicités et aux emballages ».

L’association de défense des consommateurs a recherché la présence de 26 parfums allergisants devant figurer sur la liste des ingrédients s’ils sont ajoutés à une certaine concentration. Ils ont également testé la présence de 3 conservateurs connus pour être irritants pour la peau.

Ces tests en laboratoire ont ensuite été confrontés à ce qui est écrit sur les étiquettes. Vingt lessives liquides et en capsules écologiques, de grands marques ou de marques distributeurs ont été mises au banc d’essai.

Résultats : même les lessives affichant « peau sensible » contiennent des allergènes. Parmi les 3 mauvaises élèves, l’UFC-Que Choisir dénombre 2 lessives de grandes marques. Ces produits parmi les plus vendus sur le marché contiennent du methylisothiazolinone (MIT) – un conservateur qui commence à disparaître des cosmétiques en raison de ses propriétés allergisantes -, et du benzizothiazolinone (BIT).