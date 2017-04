Désert médical

Eure : un "mannequin challenge" pour recruter un généraliste

A Bourth, la mairie a réalisé un "mannequin challenge" afin de trouver un remplaçant au seul généraliste de la commune.

Pour lutter contre les déserts médicaux, les initiatives se multiplient, plus originales les uns que les autres. Cette fois, c’est avec une vidéo déclinée sur le modèle « mannequin challenge » qu’une commune se mobilise afin d’attirer un jeune médecin. Car à Bourth, dans l'Eure, on ne comptait plus qu'un généraliste pour 1300 habitants et il vient tout juste de partir à la retraite.A

Ainsi, ce samedi, entre 150 et 200 habitants se sont figés quelques minutes, à la médiathèque de la maison médicale, le temps d’une vidéo pour alerter sur leur sort et interpeller des candidats, rapporte France Bleu.

Le clip sera diffusé à la fin du mois d'avril, puis présenté dans plusieurs facs de médecine, comme celles de Caen, de Rouen ou de Clermont-Ferrand, mais aussi dans les cabinets de recrutement français et étrangers, rapporte la radio locale.

La démarche rappelle celle engagée par des communes bretonnes, qui ont participé à un « Généraliste Dating », sorte de speed-dating médical, pour attirer les jeunes médecins dans les zones sous-dotées.

En 2014, dans une commune bretonne de 1 300 habitants confrontée à la même problématique que celle de Bourth, la mairie avait diffusé sur Internet un « faux Journal Télévisé », qui relatait dans court-métrage plein d’humour les mésaventures des habitants.

Parmi ces initiatives, on peut également citer celle de Landudec, une autre commune bretonne, qui a également produit une vidéo, intitulée « Toubib or not Toubib », dans laquelle les habitants tentent de séduire le futur praticien en déclinant avec autodérision les atouts du Haut Pays Bigouden.