Grève générale

Guyane : les médecins au bord de l'asphyxie

La Guyane est en grève générale depuis le 27 mars. Les habitants réclament notamment une amélioration du système de santé.

L’ambiance est à l’apaisement. Mais la colère est là, derrière les slogans martelés en créole guyanais. Et les manifestants ne sont pas près de lâcher. La Guyane est en grève générale depuis le 27 mars, et le mouvement se poursuit. Après les barrages, une marche a été organisée à Cayenne, le chef-lieu, et Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville du département. Le gouvernement a finalement cédé sur l’envoi d’une délégation de ministres.

Ce 29 mars, les ministres de l’Intérieur et des Outre-mer Matthias Fekl et Ericka Bareigts sont donc attendus dans le plus gros département de France. Ils devront trouver des solutions pour amorcer la sortie de crise. La tâche n’est pas mince.





Beaucoup d’évacuations sanitaires

Insécurité, chômage, développement économique… Les récriminations sont nombreuses à l’égard du gouvernement. Par rapport à la métropole, la Guyane est à la traîne. Le secteur de la santé ne fait pas exception.

250 000 Français vivent dans ce département, à 7 000 km de la capitale. Mais le système de soins y est sous-développé. Côté hôpital, 7 établissements hospitaliers – dont deux publics – prennent en charge la population. En 2014, ils n’offraient que 380 lits pour 100 000 personnes. C’est deux fois moins qu’en métropole.

Or, le territoire de permanence des soins de Cayenne est le plus vaste de France. Et affirmer qu’il est sollicité à l’extrême relève presque de l’euphémisme. « On manque énormément de spécialistes, confirme Félix Ngomba-Wongola, médecin généraliste à Cayenne. Nous, généralistes, faisons de notre mieux pour pallier ce manque, et on redirige vers l’hôpital lorsque c’est possible. »

Mais même à l’hôpital, le manque est flagrant. Neurochirurgiens, cancérologues, diabétologues… la liste des professions absentes ou en tension est longue. Résultat : « on fait beaucoup d’évacuations sanitaires vers la métropole et les Antilles », selon le Dr Ngomba-Wongola.





Des hôpitaux fragiles

La Cour des Comptes a fait le bilan sur la santé en outre-mer en 2014. Il fait froid dans le dos. Les Sages de la rue Cambon décrivent le secteur hospitalier comme « l’armature du dispositif de soins ». Mais l’armature manque de solidité. Peu de ressources humaines, manque d’investissement matériel, absence de services : voici quelques unes des failles pointées par le rapport.

Il n’y a qu’à observer les deux principaux centres hospitaliers pour se convaincre de l’ampleur du problème. Saint-Laurent-du-Maroni accueille une des plus grandes maternités de France. Mais le service n’a été rénové qu’en 2014. L’hôpital de Cayenne, quant à lui, a été placé sous tutelle en mars 2016.

En ville, la situation n’est guère plus enviable. « La médecine ambulatoire joue un rôle essentiel, reconnaît la Cour des Comptes, mais elle est hétérogène et déséquilibrée par rapport à l’offre hospitalière. » De fait, en 2012, on ne dénombre 71 praticiens actifs dans le département. Ils sont surtout concentrés dans les villes.

Les zones plus relâchées, elles, doivent se contenter de centres de santé gérés par le CH de Cayenne. « La distance entre les campou et les centres de santé peut représenter plusieurs heures de pirogue », confiait récemment le Dr Yves-Marie Ducrot, médecin coordinateur adjoint des centres de santé de Guyane.