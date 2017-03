Grève générale

Guyane : une espérance de vie amputée de deux ans

Une inter-syndicale de Guyane a déclaré la grève générale dans le département. Elle dénonce notamment les retards du système de santé et l'état de la population.

L'ESSENTIEL La Guyane est le plus grand département de France. Elle fait approximativement la superficie du Portugal. 4 % de la population française habite en Guyane. En 2012, 71 praticiens étaient en activité dans le département. Un Guyanais sur deux est en surpoids ou obèse.

Le plus grand département de France est en crise. Ce 27 mars, la Guyane entre en grève générale, après une semaine de tensions. Sous la houlette de l’Union des travailleurs guyanais, qui rassemble 37 syndicats, le territoire enclavé entre le Brésil et le Suriname crie son ras-le-bol. En cause, notamment, le système de santé défaillant du DOM. Ce sont pourtant 4 % des Français qui vivent à plus de 7 000 km de la métropole. Et ils en ont assez d’être déconsidérés.





30 ans de retard

Le retard de la Guyane par rapport à la métropole – mais aussi par rapport aux autres départements d’outre-mer – atteint un niveau structurel. Quelque 250 000 personnes y vivent. Et pourtant, un cinquième de la population est à l’écart de tout médecin libéral. Un isolement médical dont les conséquences sont claires : l’espérance de vie à Cayenne et ses alentours est de deux ans inférieure à l'Hexagone. Rien d’étonnant à cela.

Au manque de professionnels de santé s’ajoute un état de santé qui laisse à désirer. La Guyane se situe « dans la situation la moins favorable », souligne un rapport de la Cour des Comptes paru en 2014. Elle évoque un double défi : « un système de santé moins développé et une population, souvent en situation irrégulière, plus vulnérable qu’ailleurs ». Depuis ce rapport, la situation ne s’est guère améliorée.

Sur le plan du développement humain, la Guyane a quasiment 30 ans de retard sur la métropole. Par exemple, on y trouve quatre fois moins de douches ou baignoires par logement que les zones les plus défavorisées de l’Hexagone. Des inégalités qui se répercutent sur la santé des habitants.











Une personne sur deux en surpoids

Un Guyanais sur deux est en surpoids ou obèse. La faute à des revenus plus faibles qu’en métropole et des prix plus élevés. Résultat : la précarité s’aggrave sans être maîtrisée. Il faut dire que sur le département, seuls 71 praticiens étaient en activité en 2012. La moitié sont des spécialistes. Difficile, dans ces conditions, de bénéficier de soins adaptés – y compris préventifs (voir encadré).

La surcharge pondérale est un facteur de risque connu de maladies cardiovasculaires. Plus fréquentes en Guyane, elles sont aussi moins bien traitées. Ainsi, le taux de décès après un AVC est de 73 % à Cayenne, contre 28 % sur le Vieux Continent. La Cour des Comptes pointe une « insuffisance en capacités de soins de suite et de réadaptation » mais aussi un manque de suivi en ville.

Autre conséquence du manque de places à l’hôpital, la mortalité infantile très élevée. 9,2 naissances sur 1 000 se soldent par le décès du bébé dans l’année. Trop faible surveillance prénatale, nombreuses naissances prématurées – elles sont deux fois plus fréquentes qu’en métropole –, les causes sont multiples.