Témoignage du Dr Yves-Marie Ducrot

Guyane : des heures de pirogue pour se faire soigner

ENTRETIEN - La population dénonce les retards du système de santé et le manque d'accès aux soins. Certaines personnes sont très isolées.

Premier département de France, la Guyane s’étend sur une surface équivalente au Portugal. Elle se distingue souvent par ses indicateurs de santé, dans le rouge. Ce 27 mars, ses habitants ont décidé de se battre. Emmenés par l’Union des travailleurs guyanais, qui rassemble 37 syndicats, ils ont déclaré la grève générale à durée illimitée.

Les Guyanais sont déterminés, à raison. Dans ce département d’outre-mer, où un habitant sur cinq est isolé de tout soin de santé, obésité et maladies infectieuses sont légion. Ils ont demandé à parler à un ministre du gouvernement. Celui-ci leur a envoyé une délégation menée par un ancien préfet. Le collectif « 500 frères contre la délinquance » a refusé tout entretien. Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a donc annoncé le déplacement d’une délégation de ministres, avant la fin de la semaine.

Parmi les objets de la crise, le système de santé dont les moyens sont largement insuffisants par rapport aux besoins de la population. Le Dr Yves-Marie Ducrot, médecin coordinateur adjoint des centres de santé de Guyane, témoigne pour Pourquoidocteur.





Comment s’organisent les soins en Guyane ?

Dr Yves-Marie Ducrot : Comme en métropole, il existe de gros problèmes d’implantation des médecins généralistes, encore plus criants dans les communes de l’intérieur. Elles se situent principalement à la frontière avec le Suriname – des pays amérindiens à Apatou puisque tout le fleuve est égrené de petites communes –, et du côté de la frontière brésilienne avec le village reculé de Trois Sauts jusqu’à Saint-Georges et Ouanary.

Sur le littoral on a aussi quelques communes isolées, mais il y a plus de généralistes sur cette zone. La Guyane a des centres de santé gérés par le CH de Cayenne.

Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec le Dr Yves-Marie Ducrot :