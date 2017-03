Haut Conseil de la Santé Publique

Alimentation : les experts précisent les bonnes règles

Limiter l'exposition aux contaminants environnementaux : voilà l'esprit du dernier avis sur les repères alimentaires quotidiens, publié par le Haut Conseil de la Santé Publique.

Pesticides, métaux lourds, perturbateurs endocriniens… Notre alimentation quotidienne est loin d’être épargnée par les contaminants. Comment limiter les risques pour la santé ? Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) répond à cette interrogation avec un avis détaillé, paru ce 27 mars.

Dans un tableau complet, il oriente les consommateurs tout en respectant les recommandations nationales. Le message est clair. Le lien entre certains aliments et des pathologies chroniques est avéré. Il est donc nécessaire de varier les produits.





Limiter les fruits séchés

Cinq fruits et légumes par jour. Les Français connaissent bien ce refrain. Le principe est maintenu. Mais le HCSP entre dans le détail : mieux vaut privilégier les produits issus d’une agriculture qui limite l’utilisation de pesticides. Par ailleurs, toutes les préparations ne se valent pas.

Ainsi, la dose de jus de fruits ne doit pas dépasser un verre par jour – même s’ils sont fraîchement pressés – et les fruits au sirop sont meilleurs s'ils sont consommés sans le sirop, très riche en sucre. Les fruits séchés, eux, doivent être en quantité limitée et réservés aux repas.

Mais le HCSP le rappelle : l’essentiel est de consommer des fruits et légumes. Et ce, même s’ils sont surgelés ou en conserve.





Pas de privilège pour le bio

Lentilles, pois chiches et autres légumineuses sont intégrés à une catégorie séparée. De fait, ils devraient être consommés deux fois par semaine, au minimum. Mais là aussi, les modes de culture qui limitent l’usage de pesticides sont à privilégier. Sans pour autant privilégier le bio : « Il ne permet pas d’éliminer totalement certains contaminants », comme les métaux lourds, précise le Haut Conseil. Le bio est donc un plus, plutôt qu’une règle.

Le HCSP pense même aux végétariens et consommateurs qui souhaiteraient limiter leurs apports en viandes : les légumineuses peuvent servir de substitut.