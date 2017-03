Chiffres de l'ONISR

Sécurité routière : la moitié des piétons tués sont des seniors

Alors que les seniors sont très concernés par les dangers de la circulation piétonne, deux associations ont conçu un jeu pour les sensibiliser.

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la mortalité routière s’est stabilisée en 2016 : 3 469 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Mais derrière cette stabilité globale, se cache un chiffre plus inquiétant. Celui de la mortalité des piétons qui augmente. En effet, après s’être considérablement réduite depuis le début des années 2000, la mortalité piétonne est en hausse depuis plusieurs années.

Ainsi en 2015, 468 piétons ont été tués, soit 14 % de la mortalité routière et 10 784 accidents corporels ont impliqué un piéton, soit 19 % de l’ensemble des accidents. Pire, les premiers chiffres de 2016 montrent déjà une nouvelle augmentation avec 72 décès supplémentaires, soit une hausse de 15 % par rapport à 2015.





Les seniors plus vulnérables

Les seniors représentent 49 % des victimes. Permettre aux plus de 65 ans d’évoluer dans un espace public où les déplacements à pied sont les moins risqués possible est donc un enjeu de société, rappellent ce mardi deux associations, Attitude Prévention et Prévention Routière. Il faut dire que dans 30 ans, la part des plus de 75 ans dans la population aura doublé ; et dans 50 ans, la France pourrait compter 200 000 centenaires.

La santé et l’autonomie de ces seniors dépendent en partie de leur mobilité piétonne. Au fil des années, la marche devient, c'est vrai, leur seul exercice physique pratiqué ainsi que leur principal mode de déplacement. Et la voiture et le vélo ne deviennent avec l'âge plus qu'un lointain souvenir...