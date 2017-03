Pas plus de risques

Des conclusions confirmées par les travaux de l’université d’Aberdeen (Grande-Bretagne). Ces derniers se sont appuyés sur l’une des plus anciennes cohortes de femmes utilisant la pilule contraceptive. Démarrée en 1969, cette étude avait pour objectif d’étudier les effets à long terme des contraceptions orales.

Le Dr Lisa Iversen a alors exploité les données de santé de plus de 46 000 femmes, dont 23 000 qui n’ont jamais utilisé cette contraception orale.

Les résultats montrent que la pilule protège contre différents types de cancers pendant au moins 30 ans. « En analysant ces données collectées pendant 44 ans, nous avons trouvé que les femmes qui ont utilisé la pilule ont un risque moins élevé que les autres de développer un cancer colorectal, de l’endomètre ou de l’ovaire », indique la chercheuse.

Mieux encore, les analyses suggèrent que les femmes sous pilules durant leur vie reproductive n’ont pas plus de risque que les autres de développer des cancers plus tard dans leur vie. Ces résultats semblent ainsi confirmer que l’arrêt de la pilule permet une réduction du risque et un retour à la normale, mais également que cette contraception hormonale n’expose pas à d’autres cancers.