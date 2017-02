Un travail réduit de 76 minutes en moyenne

Le Dr Paré et son équipe ont pu constater que les femmes ayant reçu du glucose avaient accouché 76 minutes plus tôt en moyenne que les autres.

« C'est un temps qui est cliniquement significatif, affirme la Dre Josianne Paré. Une heure et quart de moins en travail, ça fait une bonne différence pour la maman ! On essaie de faire changer les pratiques en montrant les résultats qu'on a obtenus, parce qu'au bout du compte, notre but, c'est de faciliter l'accouchement pour les mamans. » La spécialiste souligne également que l'injection de glucose n'a pas augmenté le taux de complications. Il pourrait donc s'agir d'une méthode à la fois simple, peu coûteuse et sûre pour améliorer les conditions d'accouchement.

Ces résultats rejoignent ceux d'une étude présentée fin octobre lors du Congrès annuel de la Société américaine des anesthésistes qui préconisait l’abolition du jeun en salle de travail au profit d'un repas léger.

Les auteurs des recherches rappelaient notamment que les femmes dépensent une énergie phénoménale lorsqu’elles accouchent et que, si l’apport énergétique n’est pas suffisant, cela peut entraîner des complications durant l'accouchement... à commencer par l'allongement du temps de travail.