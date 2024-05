Ces symptômes touchant vos pieds et chevilles peuvent cacher une grave maladie

L'ESSENTIEL Dans le cas d’une insuffisance cardiaque, le cœur n’est plus en mesure de pomper correctement le sang dans l’organisme.

Les patients atteints d’insuffisance cardiaque présentent généralement des gonflements au niveau des membres inférieurs en raison de l’apparition d’un œdème.

L’évolution de cette pathologie peut être ralentie par un traitement médicamenteux associée à une hygiène de vie adéquate.

Plus de 1.5 million de personnes sont concernées par l’insuffisance cardiaque dans l’Hexagone. Cette pathologie se caractérise par l’incapacité du muscle cardiaque à assurer la propulsion du sang dans l’organisme. Elle peut être secondaire à un infarctus du myocarde, une hypertension artérielle ou encore une angine de poitrine.

Quelles sont les manifestations qui alertent sur l’insuffisance cardiaque ?

En l’absence de traitement, l’insuffisance cardiaque peut avoir un fort retentissement sur la qualité de vie et de graves conséquences sur la santé. Cité par le journal britannique The Mirror, le National Health Service a mis en évidence un symptôme fréquent de l’insuffisance cardiaque : le gonflement des chevilles et des pieds.

Ce gonflement des membres inférieurs est lié à l’apparition d’un œdème, qui résulte de l’augmentation du volume de liquide interstitiel, situé entre les capillaires sanguins et les cellules. Il est primordial de consulter un médecin si le gonflement ne s’atténue pas après quelques jours.

Outre les gonflements des membres inférieurs, plusieurs symptômes peuvent survenir en cas d’insuffisance cardiaque :

les essoufflements : cette gêne est d’abord présente lors des efforts intenses, puis pendant de plus petits efforts, et finalement au repos ;

la fatigue physique : elle est ressentie lors des efforts de la vie quotidienne, ce qui peut induire une réduction de l'activité physique et une perte de la musculature.

Une consultation médicale doit rapidement être réalisée si ces manifestations apparaissent. "Pris isolément, ils sont peu spécifiques, mais leur association ou leur survenue récente doit alerter", a averti Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Comment traiter l’insuffisance cardiaque ?

L’insuffisance cardiaque ne peut pas être guérie, mais elle peut être stabilisée par un traitement médicamenteux corrélé à une hygiène de vie adéquate. Cette prise en charge permet d’éviter les épisodes de décompensation de l'insuffisance cardiaque et de réduire le nombre ainsi que la durée des hospitalisations.