Population vulnérables

Cardiologie : un avion-hôpital pour soigner les plus démunis

L'association française The Heart Fund a conçu un avion médicalisé offrant un accès aux soins cardiologiques aux populations vulnérables.

Le festival de Cannes n’est pas seulement un rassemblement de stars du cinéma et du monde du show business. En marge des paillettes et du tapis rouge, des galas de bienfaisance sont organisés et de belles initiatives sont mises à l’honneur.

Cette année lors du gala Generous People, The Heart Fund, un fond de dotation français visant à améliorer la santé cardiovasculaire des populations vulnérables, présentera un film humanitaire sur son avion médicalisé baptisé « The Heart Jet » réalisé en Haïti par Rachid Dhibou.



Un hôpital volant

Imaginé il y a deux ans lors de ce même gala, ce projet a été lancé par le Dr David Luu, chirurgien cardiaque et fondateur de The Heart Fund. Des acteurs comme Leonardo Di Caprio ou le footballeur Didier Drogba ont participé au financement de ce « premier avion cardiologique au monde ».

Avec des médecins humanitaires, des pilotes et des experts aéronautiques, le Dr Luu a opté pour un Pilatus PC-12, un avion à monomoteur à turbopropulseur capable d’atterrir sur toutes les pistes du monde. Il peut embarquer jusqu’à 6 personnes, et plus important encore : il possède tous les appareils nécessaires aux soins cardiologiques. Echographie cardiaque, laboratoire d’analyse, plateforme de télémédecine, électrocardiogramme, tout a été pensé pour éviter aux patients de parcourir des kilomètres pour bénéficier de soins.