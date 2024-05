Misophonie : les personnes atteintes sont plus stressées que la moyenne

L'ESSENTIEL La misophonie est une aversion intense et irrationnelle envers des sons ou des bruits spécifiques.

Une nouvelle étude démontre que les personnes misophones ressentent plus de stress au quotidien.

"Ces résultats suggèrent que les processus liés au stress peuvent être des cibles thérapeutiques possibles pour les adultes atteints de misophonie", estiment les auteurs de l'étude.

Les personnes souffrant de misophonie ont tendance à vivre avec des niveaux de stress plus élevés, selon une nouvelle enquête parue dans PLOS One.

L'étude a porté sur 143 adultes résidant aux États-Unis et présentant une misophonie. L'âge moyen des participants était de 37 ans et 68 % d'entre eux étaient des femmes. La recherche a été menée de décembre 2019 à décembre 2022.

Les participants ont réalisé des évaluations sur le degré de leur misophonie, sur leurs éventuels troubles psychiatriques, sur leurs éventuels symptômes du syndrome de stress post-traumatique, sur la manière dont ils perçoivent le stress et sur leur niveau de stress ressenti (aigu ou non).

Misophonie : les personnes atteintes perçoivent plus le stress

Les résultats ont montré que 33 % des participants avaient connu un trouble traumatique au moins une fois dans leur vie. Parmi eux, 22 % souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique. Les événements traumatiques les plus fréquents étaient les accidents de transport (52 % des participants), les expériences sexuelles non désirées (36 %), les catastrophes naturelles (32 %) et la mort soudaine d'un être cher (29 %).

Plus les symptômes de misophonie étaient sévères, plus ils ont été associés à des forts niveaux de "stress perçu" et de "stress aigu". Le lien avec le "stress perçu" était le plus fort.

"Ces résultats suggèrent que les processus liés au stress peuvent être des cibles thérapeutiques pour les adultes atteints de misophonie", concluent les auteurs de l'étude.

Misophonie : quels sont les bruits les plus dérangeants ?

La misophonie est une aversion intense et irrationnelle envers des sons ou des bruits spécifiques. Voici les plus fréquemment cités :

- tapotements des doigts sur un clavier,

- bruits de bouche ou de mastication,

- ronflements,

- bruits nasaux,

- bruit de glaçons dans un verre,

- grincement des dents,

- aspiration d’un liquide à la paille,

- cliquetis de la machine à laver.

"Considérée comme un trouble psychique à part entière, la misophonie serait provoquée par une hyperactivation du cortex insulaire inférieur (il s’agit de la région cérébrale permettant d’orienter notre attention sur ce qui se passe autour de nous)", précise la Fondation pour l’audition.