Zoom sur l’asthme : et si on démêlait le vrai du faux ?

"Dans l’ensemble des pays industrialisés, la prévalence de l’asthme ne cesse d’augmenter. Plus de 4 millions de personnes en sont atteintes en France, dont la moitié sont des enfants", indiquent d’abord les membres de l’institution dans un communiqué de presse. "Tous les mois en France, un enfant meurt d’asthme. Cette pathologie entraîne également 60.000 hospitalisations par an", rappellent-ils.

Les experts démêlent ensuite le vrai du faux concernant l’asthme.

1/ "La climatisation est une mauvaise chose pour les personnes asthmatiques" : VRAI et FAUX

La climatisation peut avoir des effets bénéfiques pour les personnes asthmatiques. "En filtrant l’air, elle réduit l’exposition aux polluants et aux allergènes pouvant être responsables de crises d’asthmes. En déshumidifiant l’air, elle aide aussi à prévenir la condensation et la croissance de moisissures", expliquent-ils.

Attention toutefois, car en cas de mauvais entretien de la climatisation, les filtres sales peuvent emprisonner la poussière ou les moisissures et favoriser le déclenchement de crises d’asthme. De même, il est maintenant admis que les changements brusques de températures peuvent être à l’origine de crises d’asthme.

"Il est donc important d’effectuer une maintenance sérieuse et régulière de la climatisation (surtout des filtres) et de ne pas créer d’écart trop important de température", insiste le centre de recherche. "De manière générale et lors de l’utilisation d’une climatisation, il est indispensable d’aérer l’habitat au moins 40 minutes par jour pour limiter l’exposition à la pollution intérieure", ajoute-t-il.

2/"L'asthme peut être contrôlé efficacement avec un traitement approprié" : VRAI

"Le traitement anti-inflammatoire supervisé par un professionnel de santé est la seule garantie d’un bon contrôle", précisent les spécialistes. Ils rappellent cependant que "l’asthme est une maladie qui persiste toute la vie, même si des phases de rémission peuvent durer plusieurs années".

3/ "Il est interdit de pratiquer une activité physique quand on est asthmatique" : FAUX

La sédentarité est responsable de l’aggravation de nombreuses maladies, dont les pathologies respiratoires. "Il est capital d’avoir une activité physique adaptée quand on est asthmatique afin de pouvoir vivre dans les meilleures conditions", souligne la Fondation du Souffle. "En effet, la pratique d’une activité physique régulière comme la marche, la montée des escaliers, le vélo ou encore le bricolage permet d’augmenter la performance cardiaque, d’améliorer la perfusion d’oxygène dans les muscles, de faire sécréter des substances qui vont améliorer l’arrivée de sang dans les organes, etc", ajoute-t-elle.

Attention cependant : l’activité physique ou sportive doit se faire sous contrôle médical et avec des précautions.

4/ "Être essoufflé en marchant quand on est asthmatique, c'est normal" : VRAI et FAUX

Chez les asthmatiques bien contrôlés, les gènes respiratoires peuvent effectivement être déclenchés par un effort. "Néanmoins, l’essoufflement est un signe anormal dans l’asthme, en particulier si le patient est supposé prendre un traitement. L’essoufflement à l’effort nécessite donc une prise de contact avec un professionnel de santé, une évaluation du souffle (EFR, explorations fonctionnelles respiratoires) et un réajustement du traitement", ajoutent les spécialistes.

"Aujourd’hui, des traitements pour lutter contre les symptômes de l’asthme existent et sont globalement efficaces (médicaments combinant anti-inflammatoires et bronchodilatateurs)", termine le Pr Pascal Chanez, président du Conseil Scientifique de la Fondation du Souffle. "Cependant aucune guérison n’est encore envisagée. Le meilleur des remèdes consiste à éviter les facteurs favorisants et déclenchants, comme le tabagisme actif ou passif, les expositions allergéniques, mais aussi à anticiper les symptômes dans les situations de stress ou en cas de pics de pollution par exemple", conclut-il.