Asthme : les enfants avec des parents stressés ont plus de symptômes

L'ESSENTIEL Une recherche australienne montre un lien entre le stress parental et l'exacerbation des symptômes d'asthme chez les enfants.

Les enfants de parents stressés étaient 77 % plus susceptibles de souffrir de respiration sifflante.

Pour les scientifiques, il faut aussi prendre en compte les facteurs de stress psychosociaux lors de la prise en charge des jeunes asthmatiques.

Le stress parental est mauvais pour l'asthme des enfants. Les petits asthmatiques présentent plus de symptômes si leurs parents sont stressés, selon une nouvelle étude de l'Université du Queensland (UQ).

Asthme : le stress parental aggrave les symptômes des enfants

Les chercheurs ont analysé les données médicales de plus de 3.900 enfants recueillies sur une période de 14 ans. Ils ont entre autres examiné la relation entre les facteurs psychosociaux (la dépression maternelle, les difficultés financières, les événements stressants de la vie et la disponibilité des parents) et l'apparition de la respiration sifflante comme symptôme de l'asthme.

Les résultats ont montré que les enfants dont les parents éprouvaient des niveaux de stress modérés à croissants étaient 77 % plus susceptibles de présenter des crises de respiration sifflante par rapport à ceux ayant des parents peu angoissés. De plus, les petits exposés à des niveaux modérés de dépression maternelle avaient une probabilité 55 % plus élevée d'avoir une respiration sifflante, tandis que ceux dont les parents faisaient face à des difficultés financières modérées avaient un risque accru de 40 %.

"Alors que des recherches antérieures ont montré que le stress parental général peut déclencher l'asthme de leur enfant, c'est la première fois que nous associons la dépression et le stress financier d'un parent à une augmentation des symptômes d'asthme tout au long de l'enfance", explique le Dr Shahunja du Poche Centre for Indigenous Health de l'UQ dans un communiqué.

Asthme : l es facteurs psychosociaux doivent être pris en compte

"Les gens sont généralement conscients que les facteurs environnementaux tels que le tabagisme, la pollution de la circulation et les allergènes peuvent déclencher des symptômes d'asthme, mais ne se rendent peut-être pas compte que les facteurs de stress psychosociaux peuvent également avoir un effet nocif", explique le Dr Shahunja.

Pour lui, ses travaux, publiés dans la revue Pediatric Pulmonology, montrent qu'il est essentiel que les parents et les professionnels de la santé prennent en considération l'influence de l'environnement psychosocial sur les enfants asthmatiques lors de leur suivi et leur traitement.

"D'autres recherches sont nécessaires pour élaborer des stratégies efficaces pour lutter contre la dépression maternelle, les difficultés financières et le stress parental pour le contrôle de l'asthme à long terme chez les enfants", ajoute l'expert.