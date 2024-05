7 grands bénéfices de l'activité physique sur l'asthme

L'ESSENTIEL L’asthme touche environ 4 millions de personnes en France.

Il est responsable chaque année de près de 60.000 hospitalisations et presque 1.000 décès.

Faire régulièrement du sport ou pratiquer une activité physique assidûment permet de mieux supporter l'asthme.

Alors que les jeux olympiques approchent à grands pas, la Gregory Pariente Foundation liste les nombreux bienfaits de l’activité physique et du sport sur l’asthme.

"Aujourd’hui, le constat est clair : 64 % des asthmatiques (75 % des sévères) jugent nécessaire la pratique d’une activité physique et sont conscients de ses bienfaits", peut-on lire dans un communiqué de presse. "Cependant, 68 % d’entre eux pensent que l’asthme est un handicap à l’accès au sport de haut niveau et 60 % des asthmatiques sévères considèrent l’activité physique comme un défi", apprend-on également dans le document envoyé aux rédactions.

Asthme : quels sont les bénéfices de l'activité physique ?

Afin d’endiguer cette tendance, la Gregory Pariente Foundation décrit les 7 grands bénéfices de l’activité physique et du sport chez les asthmatiques. A tous les âges, ce mode de vie permet notamment :

- de mieux respirer, pour moins souffrir de la sensation d’essoufflement (dyspnée) ;

- de mieux bouger, pour ne pas entrer dans la spirale du déconditionnement ;

- d’éviter que la fonte musculaire s’aggrave ;

- de mieux contrôler sa maladie, son poids et son image ;

- de mieux gérer sa qualité de vie ;

- de réduire son handicap ;

- de mieux s’assumer.



La docteure Françoise Pariente Ichou, responsable scientifique de la Gregory Pariente Foundation (GPFD), explique : "l'activité physique adaptée à chaque asthmatique est le meilleur moyen de freiner l'évolution de cette maladie chronique vers des stades de plus en plus sévères". Elle poursuit : "l’asthme ne doit plus être vécu comme un « handicap » à l’accès au sport de haut niveau : au contraire, il doit être vécu comme un « défi » pour se hisser sur la plus haute marche du podium, comme le démontrent les sportifs asthmatiques sévères engagés aux côtés de la GPFD".

Asthme et activité physique : quelles sont les précautions à prendre ?

Pour rester en sécurité quand ils pratiquent une activité physique ou du sport, les asthmatiques doivent quand même faire attention à certaines choses :

- inhaler son médicament bronchodilatateur 10 à 15 minutes avant toute activité physique afin d’éviter une contraction intempestive des bronches ;

- prendre le temps de s’échauffer pour ne pas stresser l’organisme au risque de déclencher des contractions et un rétrécissement des bronches ;

- tenir compte des pics de pollution, des canicules et des grands froids, quitte à reporter sa séance. Si cela n’est pas possible, il est recommandé de porter un cache-montagne pour réchauffer l’air inhalé ;

- toujours bien s’hydrater.

L’asthme touche environ 4 millions de personnes en France. Il est responsable chaque année de près de 60.000 hospitalisations et presque 1.000 décès.

L’asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches. Il se manifeste par des crises, caractérisées par des essoufflements, une respiration sifflante, une toux sèche ou une sensation d’oppression dans la poitrine.