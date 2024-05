Ces adorables écureuils sont responsables de la propagation de la lèpre 

L'ESSENTIEL Les écureuils roux sont responsables de l’épidémie de lèpre qui a frappé le Royaume-Unis au Moyen-Age, d’après une nouvelle étude.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié 25 échantillons humains et 12 échantillons d'écureuils roux recueillis dans une ancienne léproserie.

La lèpre affecte principalement la peau et le système nerveux périphérique.

Une nouvelle analyse génétique de restes humains et d'écureuils roux a fourni la preuve que ces petits animaux ont transmis aux hommes et aux femmes britanniques des bactéries causant une grande épidémie de lèpre au Moyen-Âge.



"Notre analyse génétique nous a permis d'identifier l'écureuil roux comme le premier animal hôte de la lèpre", a déclaré Verena Schuenemann, professeure à l'université de Bâle et autrice de l'étude.

Lèpre : les humains et les écureuils roux se côtoyaient beaucoup au Moyen Age

Ayant été largement remplacé par ses cousins gris, l'écureuil roux (Sciurus vulgaris) est aujourd'hui un animal rare au Royaume-Uni, mais ce n'était pas le cas au Moyen Âge. À cette époque, les humains et les écureuils roux se côtoyaient assez souvent, ces animaux étant appréciés pour leur fourrure et parfois capturés pour en faire des animaux de compagnie.

La lèpre est causée par des souches de bactéries de l'espèce Mycobacterium leprae. La maladie, qui affecte principalement la peau et le système nerveux périphérique, est décrite dans les écrits très anciens de plusieurs civilisations, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'Organisation mondiale de la santé enregistre encore plus de 200.000 nouveaux cas chaque année.



De nos jours, la lèpre peut être soignée par un long traitement de trois antibiotiques, mais si les personnes ne peuvent pas accéder à ces médicaments, la maladie peut évoluer vers une invalidité permanente. Et il n'y a pas que les effets physiques : les malades de la lèpre ont toujours été victimes de stigmatisation et de discrimination.



Au Moyen Âge, on pensait encore qu'il valait mieux isoler les personnes atteintes de la lèpre du reste de la population, et l'un des moyens d'y parvenir consistait à construire des hôpitaux spéciaux appelés "léproseries". L'un de ces établissements se trouvait à Winchester, une petite ville du sud de l'Angleterre, qui avait également des liens étroits avec le commerce des fourrures. C'est là que l'équipe de recherche a prélevé les échantillons nécessaires à son analyse.

Origine de la lèpre : 25 échantillons humains et 12 échantillons d'écureuils roux étudiés

Les scientifiques ont étudié 25 échantillons humains et 12 échantillons d'écureuils roux, identifiant, séquençant et reconstruisant les génomes de quatre souches de Mycobacterium leprae, dont une provenant d'un écureuil. En examinant de plus près les génomes, les scientifiques ont constaté qu'ils appartenaient tous à la même branche de l'arbre généalogique de Mycobacterium leprae et que la souche médiévale de l'écureuil présentait une plus grande similitude avec les souches humaines médiévales qu'avec les souches modernes de l'écureuil.



"La souche médiévale d'écureuil roux que nous avons retrouvée est plus étroitement liée aux souches humaines médiévales de la même ville qu'aux souches isolées d'écureuils roux modernes infectés. Dans l'ensemble, nos résultats indiquent une circulation indépendante des souches de Mycobacterium leprae entre les humains et les écureuils roux au cours de la période médiévale", a expliqué Verena Schuenemann.



"Notre compréhension de l'histoire de la lèpre restera incomplète tant que tous ses hôtes ne seront pas pris en considération", conclut la chercheuse.



Son étude est publiée dans Current Biology.