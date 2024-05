Quels sont les bienfaits des épinards sur la santé ?

L'ESSENTIEL Les épinards sont de véritables alliés pour la perte de poids.

Consommer régulièrement des épinards permet de prévenir les risques de constipation.

Ces légumes-feuilles renferment du bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, qui agit contre les radicaux libres.

Souvent peu appréciés par les enfants, les épinards ont pourtant une texture tendre, qui s’allie parfaitement avec de nombreux aliments. À l’instar du chou ou de la salade, ces légumes-feuilles regorgent de bienfaits santé.

Les épinards, des alliés pour le transit intestinal

On retrouve environ 3,50 grammes de fibres pour 100 grammes (g) d’épinards, d’après l’Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes (Aprifel). De par leur richesse en fibres, ces légumes favorisent le transit intestinal et permettent de lutter contre la constipation.

Perte de poids : les vertus des épinards

Les épinards peuvent être intéressants lorsque l’on souhaite perdre du poids. Crus ou cuits, ils font partie des légumes les plus faibles en calories (28,10 kilocalories pour 100 g). De plus, les fibres ont un effet coupe-faim. Les épinards apportent donc une sensation de satiété importante ! Comme on se sent rassasié, on évite de grignoter entre les repas.

Avec leur faible teneur en glucides (0,85 g pour 100 g), les épinards ont un indice glycémique bas. Un atout pour les personnes diabétiques ou qui souhaitent conserver un point de forme.

Les effets des épinards sur le système immunitaire

Les épinards contiennent de nombreuses vitamines dont le bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A. Ce dernier agit comme un antioxydant contre les radicaux libres à l’origine du stress oxydatif, qui peut provoquer des dommages neuronaux importants. Le bêta-carotène améliore également notre vision en déclenchant l’influx nerveux des nerfs optiques.

La vitamine B9 est aussi présente en grande quantité dans les épinards. L’acide folique joue un rôle essentiel pour le fonctionnement du système nerveux et immunitaire. Les folates protègent notamment l’organisme contre les agents pathogènes. Indispensable pendant la grossesse, cette vitamine permet également le bon développement du fœtus.