Souche H7N9

Grippe aviaire : un marchand de canards décède en Chine

Une marchand de canards laqués est décédé à la suite d'une infection par le virus de la grippe aviaire H7N9. C'est le 36ème décès en Chine cette saison.

La grippe aviaire fait des victimes humaines en Chine. Un marchand de canards laqués de 36 ans est mort des suites d’une infection par le virus influenza aviaire H7N9 dans la province de Henan, a rapporté l'agence Chine nouvelle en citant les autorités sanitaires.

Le vendeur aurait présenté les premiers symptômes de l’infection autour du 25 décembre alors qu’il se trouvait dans la province du Zhejiang près de Shanghai pour vendre sa marchandise. Il aurait ensuite parcouru près de 650 km pour rentrer chez lui début janvier. La grippe aviaire a été diagnostiquée le 10 janvier et l’homme est mort le lendemain dans un hôpital de la ville de Yongcheng. Une quinzaine de personnes sont actuellement surveillées de près par les services sanitaires.



Une grippe brutale

L’organisation mondiale de la santé (OMS) indique que le temps d’incubation du virus est compris entre 1 et 10 jours. « Chez de nombreux patients infectés par des virus grippaux aviaire, la maladie présente une évolution clinique particulièrement brutale », ajoute l’agence onusienne. Les malades peuvent ainsi présenter une forte fièvre, une atteinte respiratoire grave, des douleurs abdominales accompagnées de vomissements et diarrhées ou encore une défaillance simultanée de plusieurs organes. « Chez l’homme, le taux de létalité des infections dues aux virus des sous-types A(H5) et A(H7N9) est beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière », précise l’OMS.

Le marchand de canards est la dernière personne infectée connue à succomber à la grippe aviaire en Chine, portant à 36 le nombre total de morts cette saison. Selon l’OMS, tous ces cas seraient liés à une transmission à l’homme par l’animal puisqu’aucune étude n’a encore montré une transmission entre deux être humains. Aussi, ces victimes ont-elles pu être contaminées lors d’exposition à des animaux infectés morts ou vivants.



Une souche différente en France

Une épizootie de grippe aviaire frappe également la France et l’Europe depuis le début de l’hiver. Toutefois, les souches qui circulent sont différentes. Sur le Vieux continent, les volailles sont infectées par la souche H5N8. Ce virus est hautement pathogène pour les animaux mais ne présente aucun danger pour l’homme, a assuré à plusieurs reprises le ministère de l’Agriculture.

A ce jour, plus de 120 foyers ont été recensés à la fois dans des élevages du Sud-Ouest et dans la faune sauvage un peu partout sur le territoire. Pour lutter contre la progression de l’épidémie, près d’un million de canards sont en train d’être abattus dans 187 communes.