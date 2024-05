Voir des paysages verdoyants conduit à des choix alimentaires plus sains

L'ESSENTIEL Dans une étude, 70 % des participants ont choisi des en-cas plus sains après s’être baladé dans un parc, contre 39 % pour les promeneurs urbains.

Après avoir regardé un paysage verdoyant, ils ont eu aussi une nette préférence pour les choix alimentaires les plus sains.

"Les spécialistes du marketing alimentaire pourraient utiliser des indices visuels naturels pour promouvoir des produits sains ou naturels", selon les auteurs.

Marcher dans un jardin, un parc, une prairie ou une forêt ou tout simplement voir des paysages verdoyants depuis une fenêtre influence les choix alimentaires. C’est ce qu’a récemment révélé des chercheurs du Southern Methodist University (États-Unis) et de la Sorbonne Université/INSEAD (France).

Une préférence pour les aliments plus sains après avoir été exposé à la nature

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recruté 3.726 personnes qui ont été divisées en deux groupes. Les participants ont été choisis au hasard pour faire une promenade de 20 minutes dans un parc ou dans des rues animées de Paris. Ensuite, tous les adultes se sont vu proposer un buffet composé d'en-cas sains et d'en-cas moins sains. D’après les résultats, publiés dans la revue Communications Psychology, les volontaires ont mangé des quantités à peu près égales. Cependant, les personnes exposées à un environnement naturel ont affiché une nette préférence pour les choix les plus sains : 70 % de leurs choix étaient des en-cas plus sains, contre seulement 39 % pour les promeneurs urbains.

Dans une autre expérience, les adultes ont été placés dans des "chambres d'hôtel" simulées avec différentes vues sur la fenêtre : un pâturage vert, une rue de la ville ou un mur vide avec des rideaux fermés. Il leur a été demandé de choisir un déjeuner parmi un menu proposé par le service en chambre, comprenant des plats principaux sains et malsains, des boissons et des desserts. Les résultats étaient similaires à ceux de la première expérience : les volontaires ayant une vue sur la nature ont opté pour des options plus saines, tandis que celles ayant une vue urbaine ou obscurcie ont montré des préférences moins saines.

Cafétéria : "Des images de la nature pour inciter les étudiants à opter pour des choix plus sains"

Selon les auteurs, tous les environnements naturels n'ont pas le même effet. La vivacité et le niveau de verdure de l'environnement pourraient jouer un rôle. Par exemple, lorsque la neige recouvre les vues naturelles ou urbaines, le paysage n'influence pas les choix alimentaires. "Les écoles, les entreprises et d'autres organisations pourraient utiliser des images de la nature dans les cafétérias pour inciter les étudiants et les employés à opter pour des choix plus sains. Les spécialistes du marketing alimentaire pourraient utiliser des indices visuels naturels pour promouvoir des produits sains ou naturels", a conclu l’équipe.