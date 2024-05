Consommer du sel enrichi en acide folique pourrait prévenir les malformations congénitales

L'ESSENTIEL La vitamine B9 soutient la formation du système nerveux central d’un fœtus en assurant la fermeture du tube neural.

Les apports suffisants en vitamine D permettent de réduire les risques d’anencéphalie et de spina bifida.

Le sel enrichi en acide folique pourrait contribuer à réduire les risques de malformations congénitales.

Durant la grossesse, il est primordial d’avoir des apports suffisants en vitamine B9, car elle soutient la formation du système nerveux central et permet de prévenir les malformations du tube neural du fœtus. La vitamine B9 est en réalité une famille de molécules ayant le même rôle. Elle regroupe : les folates, qui sont présents dans l’alimentation, et l’acide folique, qui est la forme synthétique ajoutée dans certains produits (aliments et produits alimentaires).

L’ajout de sel enrichi en acide folique pourrait favoriser le développement du système nerveux du bébé

Dans une récente étude publiée dans le journal JAMA Network Open, des chercheurs internationaux ont suggéré que l’ajout d’acide folique dans du sel alimentaire pourrait prévenir les risques de malformations congénitales, qui peuvent induire de graves conséquences sur le développement du cerveau (anencéphalie) et de la moelle épinière (spina bifida).

Pour les besoins de cette recherche, 83 femmes non enceintes, âgées de 18 à 45 ans et originaires de quatre villages au sud de l’Inde ont été recrutées. Les scientifiques ont choisi ce pays, car la prévalence des anomalies du tube neuronal est élevée en Inde. Les participantes ont ensuite consommé du sel enrichi en acide folique lors de leurs repas, sur une période de quatre mois.

Une réduction des risques d'anomalies congénitales

Durant l’essai clinique, l’équipe internationale a observé que mélanger de l'acide folique à du sel de table iodé augmentait suffisamment les taux de folate sérique chez les femmes, ce qui permettait de réduire les risques de spina bifida et d’anencéphalie. L’amélioration a été multipliée par 3,7 avant et après une période de quatre mois d'utilisation du sel enrichi. "Nous avons prouvé que l'acide folique peut passer dans le sang par le biais du sel", a déclaré Jogi Pattisapu, neurochirurgien au Collège de médecine de l’Université central de Floride (États-Unis) et auteur principal de l’étude.

Pour limiter les risques de malformations du tube neuronal, les autorités sanitaires françaises ont recommandé de consommer des aliments riches en vitamine B9. Une supplémentation en acide folique, sur prescription médicale, peut être indiquée par un médecin avant le début de grossesse et au premier trimestre.