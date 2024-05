5 aliments anti-âge à consommer quotidiennement

L'ESSENTIEL Le Dr Mark Hyman a détaillé les aliments à consommer quotidiennement pour rester en bonne santé et bien vieillir.

Il conseille les légumes crucifères, l'huile d'olive, les noix et les graines ainsi que les fruits rouges.

Côté boisson, le thé vert ou bien une infusion de sauge sauvage peuvent potentiellement augmenter la durée de vie.

Le Dr Mark Hyman a développé au fil des années certaines habitudes qui lui ont permis de rester en bonne santé et également de réduire son âge biologique (état physiologique exact de l’individu) d'environ 20 ans. Il a publié sur son compte TikTok les cinq aliments que vous devriez mettre dans votre assiette pour vous assurer "une vie longue et saine".

Les légumes crucifères réduisent les risques d'inflammation et de cancers

Même s'ils contiennent de nombreux bons nutriments, les légumes crucifères ne sont pas forcément bien identifiés. "Il s’agit tout simplement des brocolis et de leurs familles comme les choux, le kale, les choux de Bruxelles", indique le médecin.

"Tout cela contient des composés qui activent les voies de détoxification cellulaire qui optimisent votre statut minéral", précise le spécialiste. Les phytonutriments contenus dans ces légumes sont reconnus pour réduire les risques d’inflammation et de cancers. Ils sont également de bonnes sources de magnésium, folates et fibres qui stimulent la digestion.

Le médecin conseille de manger une à deux tasses de légumes crucifères chaque jour.

L’huile d’olive : bons gras et composés anti-inflammatoires dans l'assiette

Le Dr Mark Hyman explique aussi cuisiner quotidiennement à l’huile d’olive, aliment de base du régime méditerranéen, et plus particulièrement avec de l’huile extra-vierge. "Il a été démontré qu'elle contient toutes sortes de composés anti-inflammatoires", a-t-il déclaré dans sa vidéo.

L'huile d'olive est connue pour "avoir bon goût", elle est également riche en graisses monoinsaturées saines et elle contient de grandes quantités d'antioxydants.

"Les bonnes graisses sont bonnes pour vous", insiste-t-il. "Vous devez vous assurer d'obtenir beaucoup de bonnes graisses, et l'huile d'olive est un excellent moyen de le faire."

Les noix et les graines augmentent la longévité

Les noix et les graines font partie intégrante de l'alimentation du médecin car elles sont "pleines de minéraux, de graisses, de protéines et de fibres". L'expert ajoute que plusieurs études ont montré que ces aliments contribuent à augmenter la longévité ou à réduire le diabète.

L'avantage de ce type d’aliments est également la variété ce qui évite la monotonie dans l’assiette. Le Dr Hyman recommande de choisir des amandes, des noix, des noix de pécan, des noisettes, des noix de macadamia, des graines de citrouille, des graines de chanvre, des graines de chia ou encore des graines de sésame.

Les fruits rouges riches en antioxydants

Cranberries, myrtilles, mûres, fraises…. Nous savons tous que les fruits sont de grands alliés de l’organisme. Ils contiennent de nombreux "antioxydants" et "composés phytochimiques" jouant un rôle de protection.

"Ces composés phytochimiques activent les voies de longévité dont nous avons tous besoin pour activer nos systèmes de guérison, ce qui est la clé pour rester jeune pour toujours", détaille le médecin dans sa vidéo.

@drmarkhyman Do you eat any of these foods regularly? What’s something you want to incorporate into your diet more? If you want to learn about diet and longevity, check out my new book, Young Forever. It’s out now wherever books are sold. YoungForeverBook.com #diet #longevity #nutrition #markhyman #youngforever #booktok ♬ original sound - Mark Hyman, M.D.

Le thé vert prévient les maladies

Le Dr Hyman déclare boire quotidiennement du thé vert. S'il a intégré cette boisson dans sa liste d’aliments anti-âge, c’est parce qu'elle "contient tous ces composés phytochimiques [et] les catéchines". "Il a été démontré qu'ils activent les interrupteurs de longévité et les voies de notre corps qui nous maintiennent jeunes et en bonne santé", indique-t-il.

Plusieurs études ont, en effet, montré que les composés du thé vert peuvent aider à prévenir le cancer et les maladies cardiaques, et potentiellement prolonger la durée de vie.

Si vous n’aimez pas cette boisson, le Dr Hyman propose une infusion à base de sauge sauvage. De nombreux habitants d'Ikaria, où il a séjourné, en consomment. Cette île grecque fait partie des zones bleues où le nombre de centenaires est plus important que la moyenne mondiale.