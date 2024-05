Cancer du pancréas : le rôle clé d’une protéine dans la croissance tumorale a été identifié

L'ESSENTIEL Le cancer du pancréas est actuellement la troisième cause de mortalité par cancer.

Cette maladie est souvent diagnostiquée tardivement lorsque la tumeur s’est développée hors du pancréas.

La neutralisation d’une protéine pourrait favoriser la régression de la tumeur pancréatique, d'après des chercheurs français.

Depuis plusieurs années, le taux d’incidence du cancer du pancréas progresse, en particulier chez les plus de 50 ans. Cette maladie, qui est actuellement la troisième cause de mortalité par cancer, pourrait passer en deuxième position d’ici à 2030-2040, selon les estimations de l’Institut national du cancer (INCa).

La CDA, une protéine qui "renforce la cellule tumorale"

Souvent diagnostiqués tardivement, les symptômes de ce cancer surviennent généralement quand la tumeur s’est développée en dehors du pancréas. Dans ce contexte, la chirurgie n’est souvent plus possible. Face à ce défi de taille, de nombreuses recherches sont réalisées, afin de mettre au point de nouvelles stratégies anticancéreuses. Dans une récente étude, des scientifiques français ont observé que la neutralisation d’une protéine pourrait favoriser la régression de la tumeur pancréatique. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Cancer Research.

Pour les besoins de cette recherche, l’équipe ImPact, du Centre de recherches en cancérologie de Toulouse, en collaboration avec des cliniciens chercheurs du CHU de Toulouse, s’est intéressée à la cytidine désaminase, ou CDA, une protéine de recyclage pour la synthèse de l’ADN. "Elle existe dans de nombreux tissus, mais elle est surexprimée dans les tumeurs agressives du pancréas où elle rend possible la production de l’ADN. La CDA est une protéine essentielle à la croissance du cancer du pancréas, elle renforce la cellule tumorale", a décrit le Professeur Pierre Cordelier, responsable de l’équipe ImPact, au journal la Dépêche.

Cancer du pancréas : la neutralisation de la CDA permet la régression de la tumeur

La CDA fait partie des facteurs responsables de la résistance à la chimiothérapie. Elle réduit le stress de réplication et régule la réplication de l'ADN, ce qui peut conférer une résistance aux médicaments. Sur des modèles animaux de cancer du pancréas, l’équipe a ciblé et neutralisé cette protéine. Une régression de la tumeur pancréatique a été constatée. "Quand on cible la CDA, la cellule tumorale a beaucoup plus de mal à gérer le stress associé avec la réplication de son ADN (stress génomique) imposé par la croissance tumorale ; elle finit par succomber (…) Dans nos modèles de cancer du pancréas, nous avons démontré que la CDA participe activement à la synthèse d’ADN et qu’elle interfère avec les thérapies utilisées actuellement qui ciblent ce mécanisme protumoral. Comme les cellules cancéreuses sont beaucoup plus dépendantes de cette protéine que les cellules normales, nos travaux font de la CDA un talon d’Achille à exploiter d’un point de vue thérapeutique", a indiqué le Professeur Pierre Cordelier.

Ces premiers résultats permettent d’envisager de futures thérapies visant à cibler la CDA dans les cellules cancéreuses, afin d’affaiblir la tumeur pancréatique.