Retour à la maison après l'accouchement : être bien préparée pour en profiter

Le retour à la maison après l'accouchement est un moment très attendu, enfin le bébé tant rêvé va entrer dans le quotidien des jeunes parents. Pour le vivre avec un maximum de sérénité, il faut savoir l'anticiper, se faire confiance et être bien entourée.

Retour à la maison après l'accouchement : COMPRENDRE

Des mots pour les maux La période du post-partum ou suite de couches correspond aux 6 semaines qui suivent l'accouchement. Il s'agit d'une période spécifique en termes d'imprégnation hormonale : les hormones de la grossesse chutent, celles de l'allaitement se mettent en place. A l'issue de cette période, l'équilibre hormonal précédant la grossesse réapparaît.

Aux alentours des 6 semaines, le retour de couches, c'est-à-dire la réapparition des règles peut survenir. En cas d'allaitement, le retour de couches est souvent plus tardif.

Le périnée est un ensemble de muscles situé entre l'anus et l'entrée du vagin. Il est souvent méconnu pourtant son rôle est important pour la miction, la défécation, le soutien local des organes et le plaisir sexuel.

Dans quel délai s'effectue le retour à la maison après l'accouchement ?

Le retour à la maison s'effectue, en règle générale, 72 heures après l'accouchement si celui-ci a eu lieu par voie basse et 96 heures en cas de césarienne.

En cas de complications pendant l'accouchement ou dans les jours qui suivent, le délai est allongé selon la surveillance nécessaire.

Quels sont les professionnels de santé référents après le retour à la maison ?

Plusieurs types de professionnels de santé peuvent accompagner le nouveau-né et sa mère après le retour à la maison : sage-femme, pédiatre, médecin généraliste, professionnels de PMI (protection maternelle et infantile).

Leur rôle est notamment la surveillance de la prise de poids du nouveau-né, son état de santé global, ainsi que celui de la jeune maman. Ils peuvent également répondre à toutes les questions que se posent les jeunes parents sur leur nouveau rôle.

Quelles sont les clés d'un retour à la maison serein ?

La priorité lors du retour à la maison, après les soins et l'alimentation du nouveau-né, est le repos pour la jeune maman.

Il est conseillé autant que possible de profiter des temps de sommeil du bébé en journée pour récupérer des nuits qui sont souvent courtes. Même si l'envie est forte de présenter rapidement son bébé à tout son entourage, il est préférable d'espacer les visites pour éviter l'épuisement. Devenir parents peut aussi être angoissant, il faut se laisser le temps de découvrir ce nouveau rôle, se faire confiance et suivre son instinct.