Bouche sèche : la xérostomie mauvaise pour l’état dentaire et la digestion

Bouche sèche : COMPRENDRE

Des mots pour les maux La sécheresse de la bouche ou sécheresse buccale, est appelée « xérostomie » par les médecins.

Quand elle est avérée, elle est en rapport avec un manque de salive ou « hyposialie ». Qu'est-ce qu’une sécheresse de la bouche ?

La sécheresse de la bouche (ou xérostomie) est une sensation de sécheresse qui peut être liée à un manque de salive ou « hyposialie ». Elle peut s’accompagner d’une sécheresse de la gorge, de sensations de brûlure, voire dans les cas les plus sévères, de plaies. La mastication des aliments peut devenir pénible et les appareils dentaires difficiles à supporter. Parfois, l’entourage se plaint de la mauvaise haleine de la personne affectée par ce problème.

La salive est essentielle pour garder sains le revêtement de la bouche (la « muqueuse buccale ») et les dents : la salive nettoie, en effet, la muqueuse et les dents (débris d’aliments et cellules mortes du revêtement de la bouche et des joues). Elle neutralise les acides produits par la plaque dentaire et prévient les infections en réduisant le nombre de bactéries et de champignons.

La salive participe également à la digestion de la nourriture en rendant celle-ci plus molle pour faciliter la mastication et la déglutition des aliments, puis le transfert du bol alimentaire le long de l’œsophage. Enfin, la salive amorce la digestion de certains aliments (amidon).

Le manque de salive favorise le dépôt de plaque dentaire, augmentant ainsi le risque de gingivite, de caries et d’autres infections de la bouche. Avoir la bouche sèche est donc non seulement une situation inconfortable, mais également un état à risque pour la santé des dents et du système digestif.