Crampes : un traitement adapté selon la cause et la douleur

Crampes : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Une crampe musculaire correspond à la contraction involontaire d'un muscle qui ne se relâche pas.

La « crampe de l’écrivain » est un phénomène différent qui est plutôt secondaire à un trouble neurologique et qui doit être considéré à part. Qu'est-ce qu’une crampe ?

Une crampe est une contraction musculaire brutale, involontaire, très douloureuse, généralement localisée à un muscle et généralement brève (quelques minutes).

Durant la crampe, le muscle atteint est douloureux et raide et la contraction musculaire est visible. La plupart des crampes disparaissent au bout de quelques minutes, mais le muscle peut rester sensible plusieurs heures après.

Les muscles les plus souvent atteints sont ceux des membres inférieurs, puis des membres supérieurs.

Les crampes peuvent survenir le jour ou la nuit.